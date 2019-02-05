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SBL明星賽／榮譽隊長有新意　錢薇娟、羅興樑領銜出擊

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▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲錢薇娟、(左2)、羅興樑先前出席SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽將於2月16日在桃園巨蛋正式開打，此次除了明星球員票選活動首度於《ETtoday新聞雲》APP進行外，更邀請到台灣籃壇兩位傳奇球星錢薇娟、羅興樑，出任本次黑、白武士「榮譽隊長」，兩人還負起選秀重任，與兩隊人氣隊長黃泓瀚、蔣淯安參與直播選秀，為本屆明星賽增添更多看點。

此次SBL明星賽可說新意十足，除了由球迷票選(佔70%)與媒體票選(30%)合併選出最終24位人氣球星後，並由其中球迷票選分列1、2名的黃泓瀚、蔣淯安，也與本次「榮譽隊長」錢薇娟、羅興樑合作，選出最終黑、白武士成員名單。

黑武士榮譽隊長錢薇娟，可說是台灣籃壇最偉大的女籃球員代表，15歲就成為中華女籃最年輕國手，錢薇娟除了曾參與無數次國家對經典戰役，更在1993年水牛城世大運單場轟下84分，更曾赴美參與WNBA測試，也是台灣首位成功踏上WCBA舞台的球員。

至於「神奇老爸」羅興樑，除了是台灣籃壇少數曾參戰中華職籃CBA、大陸CBA職業聯賽，以及SBL的神射手，過往更在SBL連續兩屆拿下明星賽MVP殊榮，過往功績無數，可說是台灣籃球史上最偉大的射手之一。

此次錢薇娟、羅興樑成為明星賽榮譽隊長，更肩負與黃泓瀚、蔣淯安共同選秀重任，兩人也確實展現獨特慧眼，協助黃、蔣兩人選出另類的「天龍vs.地虎」陣型，屆時兩人在明星賽當天是否還將扮演重要角色，就請球迷拭目以待。

▲▼第16季SBL明星賽選秀。（圖／記者杜奕君攝）

▲錢薇娟、(後排左起)、羅興樑此次將擔任SBL明星賽榮譽隊長。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： SBL明星賽羅興樑SBL籃球MVP神奇老爸
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