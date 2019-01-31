SBL明星賽／天龍vs.地虎確定　首創人氣王選秀有新意

▲蔣淯安(右起)、黃泓瀚明星賽前搞笑嗆聲。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

SBL第16季超級明星對抗賽將於2月16日登場，31日兩位球迷票選分居1、2位的人氣球星黃泓瀚、蔣淯安也分別以黑、白武士隊長身分，與兩位「榮譽隊長」錢薇娟、羅興樑共同進行明星賽隊友選秀，且最終形成另類「天龍vs.地虎」狀況，更讓明星賽此次球員親自選秀直播，充滿話題及討論。

本屆SBL明星賽票選經歷兩周投票，累積總票數超過18萬張後，確定球迷票選第1、2名分別由台啤黃泓瀚、蔣淯安所拿下，兩人也正式成為本屆明星賽黑、白武士隊長，與兩位榮譽隊長錢薇娟、羅興樑，共同擔綱選秀重任。

▲黃泓瀚以「全能」主軸打造黑武士陣型。（圖／記者杜奕君攝）

最終，黃泓瀚組成陣容強大的前場組合，當今聯盟頂尖本土鋒線如呂政儒、蔡文誠、簡浩等人，都順利入選披上黑武士戰袍。

至於白隊方面，蔣淯安與羅興樑則選出堅強後場陣容，除了蔣淯安本人外，包括SBL當今頂尖控衛蘇翊傑、林書緯及林韋翰等人，將組成極具破壞力的後場組合，也讓此次明星賽形成另類的「天龍地虎鬥」。

主導組成夢幻後衛陣型的蔣淯安笑說，「選誰都不對，現在很知道教練的辛苦。因為三哥(周俊三)對控衛很要求，我這次就組成當今聯賽最棒的控衛組合給他。」

▲蔣淯安與「神奇老爸」羅興樑(右)攜手完成白武士地虎陣容。（圖／記者杜奕君攝）

黃泓瀚則透露，「身高就是我們的優勢，絕對可以享受無限籃板的滋味，勝利最終一定屬於我們。」

【黑武士】隊長：黃泓瀚 榮譽隊長：錢薇娟 總教練：吳俊雄

呂政儒、蔡文誠、簡浩、張宗憲、成力煥、郭昭男、林郅為、陳冠全、米歇爾（Tony Mitchell）、愛德（Edvinas Seskus）、天使（Angel Nunez）（另有兩位總教練推薦人選尚未公布）

【白武士】隊長：蔣淯安 榮譽隊長：羅興樑 總教練：周俊三

蘇翊傑、洪志善、張博勝、林韋翰、林書緯、陳堅恩、于煥亞、簡偉儒、梅奧（O.J. Mayo）、塞瑟夫（Ihor Zaystev）、賈西亞（Charles Garcia）（另有兩位總教練推薦人選尚未公布）

▲此次明星賽選秀由兩位球迷票選人氣王及兩位台灣籃壇傳奇攜手完成。（圖／記者杜奕君攝）

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