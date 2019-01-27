SBL／單場2T驅逐出場又禁賽　璞園要替麥班達申訴到底

▲麥班達單場兩次技術犯規遭驅逐出場。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

衛冕軍璞園在27日的上半季最終戰可說狀況連連，最終不僅1分飲恨輸給爐主台銀，總教練麥班達甚至因為單場吞下兩次技術犯規遭驅逐出場。且賽後直言第2個T是「莫名其妙」。不料賽後裁判會議認為麥班達兩次技術犯規都是針對裁判，確定追加禁賽1場、罰款1萬台幣，而璞園球團也將提出申訴替麥總討公道。

此戰璞園開賽就遭台銀兇猛外圍火力砲轟，上半場甚至一度落後多達18分，雖然決勝期一度靠著簡浩、陳堅恩逆轉比分，但台銀洋將天使終場前4.3秒飆進逆轉三分彈，讓璞園1分飲恨輸球。

此戰璞園教頭麥班達火氣不小，首節結束就因為抗議裁判尺度衝入場中，吞下個人第1次技術犯規，第3節剩下2分3秒，他又遭吹第2次技術犯規，直接遭驅逐出場。

賽後麥班達喊冤表示，「第2次犯規是用英文在罵自己的球員，但裁判還是給我技術犯規，覺得有點莫名其妙。」

麥班達直言，「生涯首度遭驅逐出場，在休息室裡無法幫助球隊，應該不會在有下一次。」

但賽後裁判與臨場技術委員召開會議，確定麥班達兩次技術犯規都是針對裁判，確定處以禁賽1場外加1萬台幣罰款。

璞園方面在得知禁賽、罰款處分後，表示將提出申訴捍衛麥班達權益。籃協方面則表示，禁賽處分將正式發文給璞園，球團可以規定提出申訴，但由於農曆新年將近，技術委員會議能否及時召開仍是未知數。

過去SBL也曾有禁賽處分執行後，申訴成功罰款免罰狀況，先前裕隆李啟億、桑尼單場也曾有各吞兩次技術犯規狀況，但賽後裁判會議認為兩人非兩次都針對裁判，因此雙雙免去禁賽處分。

▲麥班達恐遭禁賽、罰款處分。（圖／籃協提供）

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