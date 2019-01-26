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SBL／金酒蛻變上半季封王　吳俊雄：學習當個永恆強者

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▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲金酒上半季暫居例行賽第1位，主力後衛于煥亞功不可沒。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

雖然上半季最終戰以5分不敵台啤，但金酒仍以16勝9敗的精采表現，確定在上半季穩坐例行賽龍頭大位，這也是金酒隊史首度在上半季結束位居例行賽第1位，球隊整體戰力的蛻變可說有目共睹。金酒執行教練吳俊雄就直言，「上半季團隊表現確實接近完美，但接下來我們該學習的如何當個永恆強者。」

上季就順利拚入季後賽4強，本賽季金酒持續向前邁進，即便一度出現洋將戰力銜接問題，但上半季最終仍以16勝9敗，高達64%的勝率，順利在上半季暫居例行賽龍頭大位。

領軍打出佳績的執行教練吳俊雄就表示，「上半季團隊的表現確實接近完美，但我們也有很多不足之處，需要在下半季趕緊修正，這個上半季第1，我相信讓外界看到我們每一年的進步，也對全隊上下都是一種肯定。」

▲金酒佐藍、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲金酒教頭吳俊雄認為球隊上半季表現接近完美。（圖／籃協提供）

吳俊雄強調，「接下來我們該學習傳統強隊，如何當個永恆強者！」

上半季打出優質佳績，金酒也確定農曆新年假期，下周球隊仍將維持訓練，隨後就將開始放新年假期，預計年初4或初5恢復訓練。

至於洋將部分，克羅埃西亞籍的佐藍將留在台灣過年，他的太太預計2月也將來台，吳俊雄透露，「新年期間，佐藍希望仍能維持一定訓練，球團方面也會替他安排健身房及球館的訓練時間。」

▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲金酒洋將佐藍農曆新年將留在台灣持續訓練。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 金酒吳俊雄于煥亞佐藍籃球SBL
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