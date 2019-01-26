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SBL／蔣淯安再當第4節先生　台啤上半季終戰宰龍頭金酒

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▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲ 蔣淯安決勝期再度挺身而出，替台啤上半季搶下例行賽第2佳績。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

目前例行賽排名1、2位的金酒、台啤26日再度對決，上半季打出問鼎「年度MVP」氣勢的台啤主力控衛蔣淯安，決勝期連拿8分帶領台啤92比87勝出，蔣淯安全場又拿下19分、4助攻、3抄截精彩表現。不過金酒雖然輸球，上半季仍以16勝9敗暫居例行賽龍頭，台啤則以15勝9敗緊追在後排名第2位。

開賽台啤發揮快打旋風本色，蔣淯安、愛德單節各拿7分，幫助台啤首節就取得6分超前。第2節金酒由雙洋將佐藍、夏普嘗試反攻，但台啤主控蔣淯安依舊縱橫全場，上半場終了前他一次切入左手拉桿上籃，幫助台啤半場以50比39取得領先。

▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲ 周伯勳捍衛禁區有功，幫助台啤擊敗龍頭金酒。（圖／籃協提供）

易籃再戰金酒仍始終無法拉近比分，但周伯勳此節終了前一次違反運動道德犯規，金酒兩罰中一，將比分縮小為10分落後。

末節金酒追分氣勢高漲，張容軒9分4秒一次三分球進算加罰，完成4分打，追成僅3分差，隨後夏普弧頂再補三分冷箭，將比分正式扳成73平。

但此時台啤仍靠蔣淯安挺身而出，一次大膽切入進算加罰，重新帶起台啤一波7比0攻勢。

金酒此時雖先有蘇奕晉三分球止血，但塞瑟夫、蔣淯安又連拿5分，台啤領先重新回到10分。

終場前25.4秒，金酒林柏偉連拿4分，將落後縮小至5分差，隨後台啤又發生要命發球失誤，但佐藍三分搶投未果，最終台啤驚險5分收勝。

蔣淯安末節連拿8分，再度成為台啤此戰致勝關鍵人物，全場蔣淯安斬獲19分、4助攻、3抄截，搭配塞瑟夫22分、8籃板、6助攻以及周伯勳16分、9籃板，攜手力克例行賽龍頭金酒。

金酒全場以24分、8籃板、3抄截最佳，佐藍23分，另外于煥亞則有8分、10助攻、3抄截。

▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲ 佐藍加入後穩住金酒戰力，上半季終了仍穩居例行賽龍頭。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 蔣淯安周伯勳周俊三台啤金酒吳俊雄
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