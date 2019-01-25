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SBL明星賽／新秀我最猛！　簡祐哲高人氣期待首秀

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▲▼ 裕隆呂政儒（13）、林韋翰（16）、台啤愛德（9）、簡祐哲（7） 。（圖／籃協）

▲簡祐哲相當期待能在明星賽登場亮相。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

目前第16季明星賽票選活動正如火如荼進行，台啤新秀「微笑射手」簡祐哲目前不僅以3076票居所有新秀之冠，得票數3076票，甚至能夠排進所有球員當中的第10名，人氣度相當不錯，簡祐哲透露，「應該是透過大瀚(黃泓瀚)加持，我才能有這麼多球迷力挺，我也很想體驗打明星賽的滋味。」

過去兩年已經累積瓊斯盃、世大運、亞運(3對3男籃)等國際賽資歷，簡祐哲與台銀選秀狀元陳昱瑞，可說是本季SBL最受期待的兩大新秀。

即便季初因為兵役問題，導致融入台啤較慢，但簡祐哲憑藉高人氣與斯文外型，仍贏得球迷高度青睞，截至25日晚間18時為止，簡祐哲明星賽票選得票數來到3076票，不僅是所有新秀之冠，總票數甚至也排名在所有球員的第10名，人氣指數極高。

對於自己的高得票，簡祐哲笑說，「應該是大瀚(黃泓瀚)有順便幫我拉票，大家投他的時候就順便也投給我，我自己很期待能夠打明星賽，希望到時能有機會入選，好好體驗感受明星賽的魅力。」

目前台啤在各隊人氣度之中可說是遙遙領先，票選前3名全數由綠衫軍包辦，黃泓瀚、蔣淯安得票數甚至雙雙突破4000票大關，可說是超級吸票勁旅。

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，3號 王子綱、7號 簡祐哲、5號 愛德（Edvinas Seskus）、14號 蔣淯安、21號 成力煥、32號 塞瑟夫（Igor Zaystev）、總教練 周俊三。（圖／籃協提供）

▲微笑射手簡祐哲目前明星賽票數排名所有球員第10名。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 簡祐哲微笑射手台啤SBL籃球明星賽
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