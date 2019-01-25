SBL／職籃計畫暫停？　體育署：先讓SBL更好更穩

▲在雙洋將刺激下，本季不少好手都打出生涯最佳表現。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

究竟台灣籃球二度「職業化」的遠景，能否在今年底順利成行？本季SBL在推行雙洋將與增加第6循環例行賽「完全主客場」制後，似乎都在為台灣籃球二度職業化目標邁進，不過體育署副署長王水文指出，「目前應該先讓SBL聯賽更好更穩，目前職籃的計畫進度處於先暫停狀況。」

先前由原SBL委員會召集人高志鵬主導，希望在SBL第16季結束後，讓台灣籃球邁向二度職業化的目標，由於先前高志鵬判刑定讞入監服刑，目前委員會召集人一職暫時出缺情況下，職籃復興計畫也暫告停擺。

日前一定傳出職籃公司已經找好辦公室，甚至積極運作，但目前整體情勢似乎又呈現停滯狀況，其中最大主因，主管機關體育署的態度或許就是關鍵。

24日在體育署年終餐會時，副署長王水文就表示，「目前台灣籃球現況，應該是設法先讓SBL超級籃球聯賽好更穩。」他也透露，「目前所謂的職籃計劃，確實處於暫停階段。」

本季SBL在雙洋將加入下，比賽整體強度及內容都有所提升，各隊找來的洋將不乏NBA資歷，或是亞洲頂尖水準，本土選手也確實因此接收到更多刺激，不少球員都打出生涯最佳表現回應。

但眼前SBL整體票房狀況，並未因此獲得明顯拉抬，如何刺激觀眾入場，甚至讓整體聯賽狀況在行銷、賽事軟、硬體面更加盡善盡美，或許才是眼前當務之急，讓SBL獲得更多球迷認可，未來才有談論再度職業化的可能性，否則，很可能只是換了招牌，但內容不變，球迷若不買單進場，恐怕也是枉然。

▲雙洋將新制推動下，大咖洋將讓SBL整體戰力更加整齊。（圖／籃協提供）

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