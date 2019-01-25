運動雲

> >

SBL／梅奧摔球、蘇翊傑踹看板　達欣17分遭台啤慘電

ETtoday運動雲

▲達欣梅奧、蘇翊傑，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲梅奧將球摔向對手板凳區，遭驅逐出場。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

25日SBL達欣vs.台啤之戰，台啤開賽就發揮猛烈攻勢，一度領先多達24分，一路大幅落後的達欣，末節梅奧、蘇翊傑火氣終於引爆，梅奧先是將球摔向台啤板凳區，蘇翊傑隨後又出現怒踹廣告看板動作，兩人雙雙遭受驅逐出場命運。最終台啤以108比91大勝。

開賽台啤掌握達欣洋將「錯位」優勢，加上對於梅奧頻頻施以高壓防守，首節台啤團隊就傳出多達9助攻，開賽一波18比6攻勢，達欣打來毫無招架之力，即便換大中鋒麥克連，後續祐遭對手一波13比2猛攻，陷入大幅落後。

第2節台啤一度擴大領先來到24分之多，但此時梅奧利用個人能力頻頻單打取分，加上呂濟而第3節終了前進球得手，達欣追成僅11分落後。

▲達欣梅奧、蘇翊傑，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲ 蔣淯安繳出16分、8助攻痛宰達欣。（圖／籃協提供）

末節剩下7分30秒時，台啤張羽霖與達欣梅奧卡位遭吹雙方犯規，後續梅奧仍相當不滿吹判尺度，直接將球滾下台啤休息區，再遭追加1次技術犯規，梅奧也直接領到5犯畢業。

終場前6分48秒，蔣淯安三分進球將領先擴大至17分，但蘇翊傑此時連拿5分又讓達欣燃起一線生機，但隨後達欣追分後繼無力，蘇翊傑在終場前2分11秒怒踹廣告看板，又被吹技術犯規，單場累積兩次遭驅逐出場。台啤王子綱再補上兩次次快攻切入，奠定台啤最終勝果。

台啤此戰火力四射，5人得分達雙位數，以愛德22分最佳，蔣淯安16分、8助攻，成力煥16分、王子綱12分、3籃板、4助攻、3抄截。

達欣以麥克連24分、18籃板最佳，梅奧18分、5助攻、蘇翊傑13分、5助攻。

▲達欣梅奧、蘇翊傑，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲ 蘇翊傑(右)此戰怒踹廣告看板遭驅逐出場。（圖／籃協提供）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： 台啤愛德蔣淯安周俊三籃球SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL明星賽／新秀我最猛！　簡祐哲高人氣期待首秀

SBL明星賽／當票王好意外　黃泓瀚笑稱不知原因為何

SBL／職籃計畫暫停？　體育署：先讓SBL更好更穩

SBL明星賽／黃泓瀚、蔣淯安持續衝　得票攜手破4000

熱門新聞

中職／郭泓志不留富邦加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

中職／搞不懂規章未放進60人　富邦失去郭泓志中信接收

中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

讀者回應

﻿

最新新聞

1走出波折棒球路！林祖傑

2SBL／梅奧滾球、蘇翊傑踹板領T

3達欣慘輸　梅奧摔球、蘇翊傑踹看板

4澳網決賽進化蠻牛VS火燙喬帥

5110公斤春訓累！姚雨翔打擊再強化

熱門新聞

1郭泓志要加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

2柏安力為富邦特打用特殊道具

3火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文

4搞不懂規章　富邦失去郭泓志中信接收

5茶壺風暴　郭泓志離開富邦悍將關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366