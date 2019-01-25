SBL／梅奧摔球、蘇翊傑踹看板　達欣17分遭台啤慘電

▲梅奧將球摔向對手板凳區，遭驅逐出場。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

25日SBL達欣vs.台啤之戰，台啤開賽就發揮猛烈攻勢，一度領先多達24分，一路大幅落後的達欣，末節梅奧、蘇翊傑火氣終於引爆，梅奧先是將球摔向台啤板凳區，蘇翊傑隨後又出現怒踹廣告看板動作，兩人雙雙遭受驅逐出場命運。最終台啤以108比91大勝。

開賽台啤掌握達欣洋將「錯位」優勢，加上對於梅奧頻頻施以高壓防守，首節台啤團隊就傳出多達9助攻，開賽一波18比6攻勢，達欣打來毫無招架之力，即便換大中鋒麥克連，後續祐遭對手一波13比2猛攻，陷入大幅落後。

第2節台啤一度擴大領先來到24分之多，但此時梅奧利用個人能力頻頻單打取分，加上呂濟而第3節終了前進球得手，達欣追成僅11分落後。

▲ 蔣淯安繳出16分、8助攻痛宰達欣。（圖／籃協提供）

末節剩下7分30秒時，台啤張羽霖與達欣梅奧卡位遭吹雙方犯規，後續梅奧仍相當不滿吹判尺度，直接將球滾下台啤休息區，再遭追加1次技術犯規，梅奧也直接領到5犯畢業。

終場前6分48秒，蔣淯安三分進球將領先擴大至17分，但蘇翊傑此時連拿5分又讓達欣燃起一線生機，但隨後達欣追分後繼無力，蘇翊傑在終場前2分11秒怒踹廣告看板，又被吹技術犯規，單場累積兩次遭驅逐出場。台啤王子綱再補上兩次次快攻切入，奠定台啤最終勝果。

台啤此戰火力四射，5人得分達雙位數，以愛德22分最佳，蔣淯安16分、8助攻，成力煥16分、王子綱12分、3籃板、4助攻、3抄截。

達欣以麥克連24分、18籃板最佳，梅奧18分、5助攻、蘇翊傑13分、5助攻。

▲ 蘇翊傑(右)此戰怒踹廣告看板遭驅逐出場。（圖／籃協提供）

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