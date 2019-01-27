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SBL／後撤步準絕殺學雷霆喬治　天使飆生涯新高39分

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▲台銀天使、林任鴻，璞園麥班達。（圖／籃協提供）

▲天使自稱招牌後撤步跳投是學習雷霆球星喬治。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

飆出SBL新高，甚至是個人職業生涯最高的單場39分代表作，台銀洋將天使(Angel Nunez)27日在上半季最終戰用39分、9籃板、2阻攻，外帶終場前4.3秒的準絕殺三分彈，幫助台銀完成本季首度得分「破百」勝利。賽後天使也自認招牌後撤步跳投的師法對象，正是NBA雷霆主力球星喬治(Paul George)。

本季SBL之路從金酒出發，隨後再轉戰效力台銀，天使27日終於打出SBL代表作，單場24投15中，狂飆39分外帶9籃板、2阻攻，還包括終場前4.3秒的底線三分彈準絕殺，幫助台銀1分逆轉險勝璞園，也拿下上半季封關戰勝利。

賽後天使透露「單場39分」也是自己的職業生涯新高，「我在高中曾經單場砍過54分，但進入職業層級後，就屬今天的火力最旺盛。」

最後4.3秒以一記超高難度的「後撤步」跳投完成三分準絕殺，天使在被問到後撤步技巧是否師法NBA火箭球星「大鬍子」哈登(James Harden)時，天使直言自己並非學習哈登，而是看了很多雷霆喬治的比賽影片才模仿而來。

事實上，天使喜愛喬治的想法也並不難猜到，打從來台後每場出賽，天使都穿著喬治個人系列2.5代球鞋，熱愛這位雷霆頂尖小前鋒的態度可說相當明顯。

▲台銀天使、林任鴻，璞園麥班達。（圖／籃協提供）

▲天使砍下職業生涯新高的39分。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 台銀天使SBL籃球NBA雷霆
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