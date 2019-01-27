SBL／台銀紅天使飆39分宰璞園　麥班達單場2T恐遭禁賽

▲天使狂飆職業生涯新高39分，幫助台銀上半季最終戰止敗贏球。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

悶了一整季的台銀，27日面對璞園之戰終於飆出本季代表作，在天使飆出職業生涯新高39分外帶9籃板，包含終場前9.3秒的逆轉三分球，幫助台銀本季首度單場得分「破百」，103比102擊敗衛冕軍璞園。璞園此戰不僅輸球，總教練麥班達單場還兩度針對裁判遭吹技術犯規驅逐出場，下半季首戰恐遭禁賽命運。

此戰璞園得分之鑰強森再度因腿部傷勢缺陣，開賽台銀就以兇猛外圍火力搶分，上半場團隊三分球合計14投9中，天使、泰勒、張博勝及陳昱瑞串起綿密火網，一度領先璞園多達18分，上半場台銀就以60比44大幅超前。

璞園總教練麥班達此戰火氣不小，第1節終了就因為抗議裁判尺度，直接衝入中場吞下首次技術犯規，第3節倒數兩分鐘，麥班達再度抗議遭吹技術犯規，單場累積兩次遭驅逐出場，但此舉反而激起璞園士氣，3節打完追成僅2分落後。

末節台銀攻勢再起，天使先完成一記難得4分打，隨後又以精采歐洲步切入取分，接著再度弧頂三分球破網，又讓台銀回到9分領先。

▲台銀天使終場前4.3秒飆進逆轉三分彈。（圖／籃協提供）

但璞園此時加強防守力道，終場前6分22秒陳堅恩上籃得手，追成僅兩分差，隨後凱爾在終場前5分49秒籃下取分，璞園扳成90平。台銀此時再度有奇兵殺出，林任鴻連續兩記外線拿下5分，逼使璞園急喊暫停，隨後璞園雖再度追到兩分差，但台銀隨後4罰3中穩住5分領先。

璞園簡浩在終場前44.3秒找回準星，三分遠射幫助璞園1分逆轉，但台銀靠著天使籃下反勾得手重新要回1分領先，隨後陳堅恩3罰俱中，璞園102比100超前。

不過此戰手感發燙的天使注定要當英雄，終場前4.3秒執行最後一擊，底線三分彈順利破網，隨後台銀再守住璞園最後反撲，最終就以1分險勝。

天使此戰狂砍個人職業生涯新高39分外帶9籃板、2阻攻，林任鴻也拿下14分、3抄截，張博勝15分、4籃板、4助攻。

璞園方面陳堅恩拿下17分、8助攻，凱爾17分、11籃板、6助攻。賽後裁判開會認定璞園總教練麥班達兩次技術犯規都是針對裁判，因此下一戰確定遭禁賽並罰款1萬元台幣。

▲麥班達單場兩次技術犯規且被認定都針對裁判，下半季首戰恐遭禁賽。（圖／籃協提供）

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