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SBL／強勢問鼎年度MVP？　蔣淯安：企圖心要有

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▲達欣梅奧、蘇翊傑，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲ 蔣淯安躍升SBL第16季的本土看板球星。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

26日再度用決勝期連拿8分，最終19分、4助攻、3抄截的精采表現，幫助台啤5分擊敗上半季例行賽龍頭金酒，蔣淯安在第16季上半季打出優質表現，不僅讓台啤穩居例行賽第2，更有問鼎「年度MVP」的強大氣勢。對此蔣淯安說，「無論如何，企圖心要有！但球隊的戰績仍是我努力的最高原則。」

本季不僅升格為台啤隊長，蔣淯安自開季就保持火燙手感與侵略性，即便一度因前額受傷高掛免戰牌，但回歸上陣後仍持續扮演台啤攻守要角，更屢屢在決勝期扮演關鍵「第4節先生」，上半季台啤能搶下例行賽第2位佳績，除了歐陸雙洋將外，蔣淯安的成熟表現絕對功不可沒。

上半場出賽20場平均能繳出13分、2.6籃板、4.6助攻外帶1.8抄截，亮眼的攻守數據讓蔣淯安成為問鼎本季「年度MVP」的熱門人選。

對此，蔣淯安不諱言表示，「企圖心當然要有！，畢竟我打SBL至今邁入第5季，還沒拿過任何年度個人獎項。我確實有在努力，但團隊戰績仍是我的最高原則，要求個人表現，但不能凌駕於團隊戰績之上。」

本季大有蛻變成為SBL「本土一哥」氣勢，蔣淯安強調，「自己就是不斷保持侵略性，三哥(總教練周俊三)也不斷鼓勵我關鍵時刻要多持球，接下來我希望自己能幫助球隊打出如同上半季的氣勢，更要懂得如何在落敗時，幫助球隊快速度過低潮。」

蔣淯安也提到，「本季有許多本土球員都打出亮眼表現，特別是和我同位置的好手更是眾多，自己就是保持平常心，希望能維持良好的競爭度，至於能不能拿獎一切則順其自然。」

不只場上表現亮眼，蔣淯安目前在第16季明星賽票選上，也以4684票高居第2位，也是後衛當中票數居冠者，人氣度可說是直線上升。

▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲ 蔣淯安本季打出問鼎年度MVP的強勢表現。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 蔣淯安台啤周俊三籃球SBL
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