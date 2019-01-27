SBL／胡凱翔飆新高31分　裕隆封關30分痛宰富邦勇士

▲裕隆胡凱翔狂飆生涯新高31分領勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

上次交手遭富邦勇士擊敗，甚至教頭李啟億、洋將桑尼雙雙遭驅逐出場，但裕隆此戰在多位主力傷退情況下，反而有前鋒胡凱翔殺出狂砍生涯新高31分，幫助裕隆以105比75大勝，也是本季首度擊敗富邦。賽後胡凱翔透露，「先前夏季聯賽我們就是這個陣容奪冠，今天賽前我們就喊著是冠軍隊出擊，信心才會如此足。」

此戰裕隆包括呂政儒、盧冠良都高掛免戰牌，昨日遭撞傷的主力長人周柏臣也無法上場，但短兵缺將狀況下，反而有胡凱翔跳出，此戰他15投12中狂砍生涯新高31分，搭配林韋翰17分、13助攻，道森15分、16籃板、3抄截，裕隆團隊5人達雙位數，末節狂轟猛炸，最終30分大勝。

此戰富邦打來荒腔走板，拿下13分的老將洪志善就直言，「表現就是一無是處！」

教頭許晉哲表示，「裕隆打得很好，我們表現非常不好，數據上全面壓過了我們。他們的韌性令我很欣賞，反觀我們就是呂政儒不打、周柏臣不打，結果反而守不住對手外線。」

▲裕隆上半季封關戰以30分大勝富邦勇士。（圖／籃協提供）

富邦當家主控林書緯此戰表現走樣，全場僅打11分15秒，5投0中得分掛零。許晉哲強調，「年前9場拿下6勝3敗，假期可能會稍微縮水，但我還沒確定。」

反觀大勝30分的裕隆方面，執行教練李啟億表示，「可用的人很少，就6到7個。但打起來蠻團結的，反正我們很久沒贏過富邦了，今天贏了很開心，可能他們輕敵，我們板凳席受傷的都快能組個中華隊了。」

轟下31分的胡凱翔則透露，「賽今天呂政儒一直鼓勵我，「你要進攻，不然誰能進攻？加上我們先前在夏季聯賽就是今天這陣容奪冠，今天賽前全隊彼此打氣，說是冠軍陣容出征。」

裕隆此戰贏球免去5連敗窘境，年後除了射手周士淵狀況仍要評估，其餘包括呂政儒、盧冠良、周柏臣及李德威等人都將順利歸隊。

至於洋將部分，李啟億透露，「史貝斯合約就簽到明天，接下來他和道森都將返美度假，至於後續該留下誰，除了視桑尼狀況外，教練團也會審慎評估。」

▲富邦本土得分王林書緯此戰得分慘掛零。（圖／籃協提供）

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