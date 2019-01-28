SBL明星賽／梅奧參賽三分球大賽　佐藍三分扣籃全包辦

▲本次SBL三分球大賽，超級洋將梅奧將領銜參賽。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽將於2月16日在桃園巨蛋盛大展開，本次明星賽盛宴的兩大重點前菜「三分球大賽」、「灌籃大賽」參賽名單也正式曝光，其中在三分球大賽可說土、洋神射手齊聚，最大咖參賽者自然就是達欣「超級洋將」梅奧，這位2008年NBA選秀探花將一展神射本領，挑戰本屆三分球大賽冠軍。

本次SBL明星賽於《ETtday新聞雲》APP進行票選，目前台啤黃泓瀚暫居票選人氣王，隊友蔣淯安、愛德則緊追在後。另外在明星賽主賽開始前的三分球大賽及灌籃大賽上，也將有土、洋眾家好手登場較勁。

在三分球大賽方面，最大咖參賽者首推達欣超級洋將梅奧，這位昔日全美最強高中生，NBA的2008年選秀探花，本季在SBL每場可投進3記三分球，三分球命中率來到39.3%，屆時梅奧能否挾著超高人氣成為本季SBL三分球大賽冠軍，相信值得球迷拭目以待，至於達欣另一位參賽者，則是新秀射手張皓鈞。

其餘6隊參賽名單如下，金酒佐藍及林柏偉、台啤王子綱與成力煥、裕隆鄭鐵及盧捷閔、富邦勇士林書緯與郭少傑、璞園簡偉儒及陳堅恩、台銀陳昱瑞、李其恩。

▲佐藍三分球與灌籃大賽雙料參賽。（圖／籃協提供）

其中金酒克羅埃西亞「帥哥射手」更是三分球、灌籃大賽雙料參賽者，也是本次明星賽唯一一位兩項賽事都報名之好手，佐藍本季以高達47.2%的三分球命中率，每場可砍進2.5顆三分彈，屆時能否成為雙料冠軍，相信也是比賽一大看點。

另外此次14名參賽者中，張皓鈞、盧捷閔三分球命中率雖都高達5成，但每場命中三分球數均不到1顆，璞園射手簡偉儒三分球命中率達45.1%，每場可投進1.2顆，則是目前參賽最準的本土射手。

▲簡偉儒是本次三分球大賽在質與量最穩定的本土射手。（圖／籃協提供）

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