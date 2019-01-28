SBL明星賽／票王1、2名來選秀　31日黑白武士名單揭曉

▲目前黃泓瀚仍穩居明星賽球迷票選第1名。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽將於2月16日在桃園巨蛋登場，31日ETtoday也將史無前例直播「明星賽選秀會」，此次選秀將入選明星球員全數打散，由兩名台灣籃壇的傳奇「榮譽隊長」及票選1、2名球員，共同票選出兩軍名單，目前球迷投票分居第1、2位的黃泓瀚、蔣淯安，很有機會上陣參與決策選秀。

此次SBL明星賽票選於《ETtday新聞雲》APP進行票選，票選將於29日晚間23點59分59秒截止，目前球迷票選暫居1、2名者分別為台啤前鋒黃泓瀚、台啤後衛蔣淯安，但後續還需加權媒體投票(佔30%)，才能確定最後的入選名單。

▲蔣淯安票數在後衛高居第2。（圖／籃協提供）

不過31日ETtoday也將舉行明星賽選秀會，由黑、白武士的神祕榮譽隊長，帶領票選第1名(隸屬黑武士)、票選第2名(隸屬白武士)，進行線上直接選秀，分別選出此次明星賽黑、白武士陣容。

屆時兩軍陣容將完全打破球隊、位置界線，很可能出現原屬同隊的球員，在明星賽卻在場上對決的有趣狀況。

▲愛德票選高居第3位。（圖／籃協提供）

目前球迷票選仍呈現百家爭鳴狀況，目前台啤黃泓瀚仍以6281票領先群雄，蔣淯安則以5204票緊追在後，但由於還有媒體投票佔30%，屆時票選前兩名可參與選秀者，還不能確定將由黃、蔣兩人拿下，也讓31日的首度明星賽直播選秀，增添更多可看性。

▲簡浩目前總票數排名第4位。（圖／籃協提供）

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