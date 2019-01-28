SBL／彈跳怪物米歇爾　聯手扣籃王蕭順議參戰灌籃大賽

▲富邦「彈跳怪物」米歇爾此次將挑戰SBL灌籃大賽。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

本屆SBL明星賽將於2月16日登場，其中最令人血脈噴張，充滿激情、力與美的灌籃大賽，更是改採「土洋聯手」的賽制，期待雙人組合搭配能有更多創意演出。其中富邦勇士將派出「彈跳怪物」米歇爾，搭配第13季SBL灌籃大賽冠軍蕭順議，希望能夠聯手搶下本次「灌籃王」頭銜。

此次明星賽將於農曆新年後的2月16日在桃園巨蛋開戰，其中在灌籃大賽方面，更是再度採用土洋「雙人組」的方式，每隊推派一位洋將及一位本土好手參賽，期許能有更多精彩美技演出。

不過此次由於台啤、裕隆都選擇不參加灌籃大賽，所以僅有5隊合計10位選手參賽，完整參賽名單如下：

金酒：佐藍及李家瑞、富邦勇士：米歇爾及蕭順議、璞園：凱爾及李啟瑋、達欣：麥克連及潘祥偉、台銀：泰勒與謝宗融。

▲蕭順議新人年就拿過SBL灌籃大賽冠軍。（圖／資料照）

其中最受矚目者，莫過於本季SBL聯賽暫居火鍋王的「彈跳怪物」米歇爾，垂直彈跳高度驚人的他，在SBL賽場屢屢上演驚人爆扣美技，「大車輪」扣籃更是有如家常便飯。

而搭配米歇爾參賽的本土球員同樣來頭不小，正是SBL第13季灌籃大賽冠軍蕭順議，當年他以一記雙手拉桿倒扣力壓群雄，成為當年明星賽扣籃王，此次與米歇爾搭配上陣，有不小機會能夠再度嘗到冠軍滋味。

另外，達欣方面派出本土新人扣將潘祥偉搭配洋將麥克連，實力同樣不容小覷，潘祥偉過往在義守大學有「蛇王」封號，驚人彈跳力絕對夠看。

至於金酒方面，洋將佐藍三分球、灌籃大賽雙料參賽，搭配同樣彈性驚人的本土長人李家瑞，也具備一定爭冠實力。

而台銀洋將泰勒過去也曾在第10季拿下灌籃大賽冠軍，此次再度參戰能否二度奪冠，他與本土「魔獸」謝宗融的合作也將值得期待。

▲達欣「蛇王」潘祥偉彈跳力驚人。（圖／資料照）

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