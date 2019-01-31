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SBL明星賽／破天荒選秀直播　黃泓瀚蔣淯安對決挑隊友

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▲▼台啤，蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲上半季個人及團隊表現都極為亮眼的蔣淯安成為白武士隊長。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽將於農曆新年後的2月16日在桃園巨蛋火熱開戰。本次明星賽黑、白武士共24位明星球員也正式出爐。31日也將首度舉辦「SBL超級明星對抗賽選球員」實況直播，由兩位神秘「榮譽隊長」，帶領本次球迷票數分居1、2名的黃泓瀚、蔣淯安實際操盤選秀，選出本次的黑、白武士陣容完整名單。

經過為期兩周的球迷票選，共湧入超過18萬票加持，外加合併媒體投票結果計算後，本屆SBL明星賽黑、白武士共24位明星戰將也正式出爐，匯集老、中、青3代加上洋將，本季SBL最強陣容幾乎囊括在內，期待能打出亮眼的明星賽盛宴。

31日晚間17時，ETtoday新聞雲App、主站、運動雲、分享雲也將破天荒首度直播明星賽選秀活動，屆時黑、白武士隊長將分別由黃泓瀚、蔣淯安擔綱，並請來兩位台灣籃壇重量級退役球星，分別擔任黑、白武士「榮譽隊長」，4人分別選出兩隊12人名單，另外兩隊總教練還將分別有兩位推薦人選，最終28位球員將攜手迎接明星賽到來。

本次黑、白武士總教練分別由上半季例行賽第1、2名的金酒執行教練吳俊雄、台啤總教練周俊三擔綱，究竟兩人手下會獲得何等陣容，屆時就將揭曉。

【SBL超級明星對抗賽球員名單】
黃泓瀚、蔣淯安、愛德、簡浩、林書緯、梅奧、蔡文誠、塞瑟夫、呂政儒、米歇爾　簡偉儒、林郅為、張宗憲、天使、成力煥、郭昭男、陳堅恩、于煥亞、林韋翰、賈西亞、張博勝、洪志善、蘇翊傑、陳冠全

【SBL超級明星對抗賽選球員直播】
日期：1月31日（四）
時間：17:00-17:30
直播網址：https://boba.ettoday.net/videonews/136490
全程於 ETtoday新聞雲App、主站、運動雲、分享雲全程直播

▲▼黃泓瀚。（圖／籃協提供）

▲黃泓瀚是本次明星賽球迷票選人氣王。（圖／籃協提供）

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關鍵字： SBL明星賽黑武士白武士蔣淯安黃泓瀚籃球
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