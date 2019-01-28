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WSBL／立志要當女柯瑞　彭曉彤飆出生涯新高22分

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▲▼台元，彭曉彤。（圖／籃協提供）

▲彭曉彤學習NBA球星柯瑞出手，果然飆出高分表現。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

賽前特別叮嚀自己「拉高弧度」，學習NBA超級球星柯瑞(Stephen Curry)出手，台元2年級控衛彭曉彤28日對上女籃霸主國泰之戰，全場果然火力狂飆，單場11投7中，飆進4記三分球在內的生涯新高22分外帶4籃板、1抄截、1阻攻。彭曉彤透露確實常看柯瑞出手影片，希望能模仿他的帶球移動出手投籃。

此戰台元雖以11分不敵國泰，但年僅20歲的彭曉彤手感火燙，全場飆進WSBL生涯新高的22分，還包含6投4中的三分球表現。

彭曉彤賽後表示，「今晚HBL女柯瑞羅培儀有來看我打球，有叫他要借我手感，來狀況不錯。」

談到此戰飆出WSBL新高單場得分，彭曉彤歸功於「拉高弧度」的出手方式，「先前在中華藍集訓時，華格納(Albert Wagner)就會特別調整我的投籃姿勢，並且要我多看柯瑞的投籃動作。」

「今天賽前我就叮嚀自己要把投籃弧度拉高，我的下個目標希望能學習柯瑞的帶球移動式出手。」彭曉彤說道。

台元女籃在2月2日農曆新年前最後練球後，就將放假至10日，彭曉彤笑說，「這應該是我從國中打球到現在，年假放最久的一次。」

但別以為彭曉彤就會開心放假去，她透露自己將會好好利用假期，找教練一對一進行特訓，希望能在年假結束後持續亮眼表現。

▲▼台元，彭曉彤。（圖／籃協提供）

▲彭曉彤此戰轟下生涯新高22分。（圖／籃協提供）

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關鍵字： 彭曉彤WSBL台元籃球
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