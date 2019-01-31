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SBL明星賽／喊話扛中鋒　蔣淯安打造快速地虎陣

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▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲替白武士選進聯盟頂尖控衛，蔣淯安喊話扛中鋒。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

SBL首次由明星賽球迷票選1、2名操刀進行組隊陣容選秀，此次票選拿下第2名的台啤明星主控蔣淯安，出乎意料打造「地虎陣」，將此次明星賽入選的所有後衛一網打盡，希望透過快速、兇猛的外線火力對抗黑武士的高大鋒線陣容。蔣淯安也透露，「原本想先選富邦洋將米歇爾，因為害怕他的兇猛封蓋能力。」

此次SBL明星賽黑、白武士隊長分別由球迷票選第1及第2名的黃泓瀚、蔣淯安擔綱，並擔綱選擇其餘11名隊友重任。

出人意料，最終兩人堅持打造「天龍vs.地虎」陣容，其中蔣淯安的白武士匯集蘇翊傑、洪志善、張博勝、林韋翰、林書緯、陳堅恩、于煥亞、簡偉儒、梅奧等頂尖後衛，速度與外線兇猛火力將是最大賣點。

蔣淯安表示，「選秀前我可是有做足功課，先了解了所有球員名單，心裡也有初步藍圖，在確定演變成矮將對決高個的狀況後，就決定網羅最好的後衛給總教練三哥(周俊三)。」

▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲蔣淯安成功打造快速地虎部隊。（圖／記者杜奕君攝）

至於有無心中的必勝策略，蔣淯安笑說，「搞不好我們瘋狂全場壓迫，或是同時放上5個射手，對手的高個子絕對守不出來，到時候就能一直得分了。」

不過蔣淯安也透露，「其實原本是想先選富邦洋將米歇爾，因為很怕被他打到火鍋，但後來決定先選蘇翊傑等有經驗的控衛，因為他也很難守住。」

▲SBL第16季超級明星對抗賽，SBL明星賽選秀直播。（圖／記者杜奕君攝）

▲蔣淯安是明星賽白武士隊長。（圖／記者杜奕君攝）

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關鍵字： SBL明星賽黑武士白武士蔣淯安黃泓瀚籃球
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