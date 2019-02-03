運動雲

> >

SBL明星賽／本土我最飛　田壘、陳世杰扣籃大賽經典作

ETtoday運動雲

▲璞園控衛陳世杰此戰砍下本季新高15分。(圖／SBL執行單位提供)

▲身高僅173公分的陳世杰，是SBL史上最迷你的灌籃大賽冠軍。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL明星賽中，最令人血脈噴張的「扣籃大賽」過去幾年來也出現不少本土扣將代表人物，其中包括身高僅173公分的彈跳型地虎陳世杰，以及「少俠」田壘，還有史上唯一完成冠軍2連霸的齊天大聖張羽霖，都是灌籃大賽留名的本土飛人。

「溪湖」一扣成名　173公分地虎彈簧腿驚人

SBL首季明星賽，灌籃大賽賽前各界原本都看好高度、彈性過人的田壘能夠輕鬆奪冠，但當時隸屬新浪獅(現為璞園)的後衛陳世杰，雖僅有173公分，但過人彈性完成隔人左手爆扣，甚至墊步雙手扣籃也是輕鬆寫意，最後順利擊敗田壘，成為SBL史上首位「灌籃王」，也是明星賽有史以來，13屆冠軍(7、8季明星賽停辦)中，身高最迷你者。

「脫衣猛男秀」扣籃　田壘奪冠好吸睛

▲▼寶島夢想家vs珠海戰狼，1號 田壘、10號 柴瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲田壘近年飽受腳傷困擾，但昔日曾是台灣籃壇頂尖扣將。（圖／資料照）

首季錯失灌籃大賽冠軍，人氣指數極高的「少俠」田壘第2季捲土重來，無論扣籃難度與創意都相當吸睛，他在此屆灌籃大賽以一記飛過當時隊友，現達欣總教練范耿祥的超猛扣籃，得到50分滿分，隨後又在全場力拱，搞笑嘗試脫衣、脫褲扣籃，順利抱回此屆扣籃大賽冠軍。

「齊天大聖」有夠飛　張羽霖史上唯一冠軍2連霸

隨後在SBL第3、4季灌籃大賽，「齊天大聖」張羽霖可說搶盡風頭，當時隸屬幼敏(同樣為璞園前身)的張羽霖，以一記飛過「神奇老爸」羅興樑的扣籃美技，抱回生涯首座SBL灌籃大賽冠軍。

第4季張羽霖更是再接再厲，除了穿起昔日中華職籃CBA宏國知名扣將電波的35號球衣，更是以一記飛越「蠻牛」飲料廣告看板的超猛扣籃，順利完成明星賽史上首次，也是至今唯一的冠軍2連霸。

隨後灌籃大賽呈現洋將主宰天下局勢，連續6季由洋將奪冠(第11季為土洋合作)，直到近3季才由本土球員奪冠，今年第16季灌籃大賽又將由土洋合作，屆時是否會有驚人美技演出，就請球迷拭目以待。

▲台銀韋陳明、張博勝，台啤張羽霖。（圖／籃協提供）

▲完成SBL灌籃大賽2連霸的張羽霖，近年逐漸轉型成為外線射手。（圖／資料照）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： SBL明星賽灌籃大賽田壘陳世杰張羽霖扣籃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

推薦閱讀

SBL明星賽／首位連莊MVP　羅興樑神射美技亮眼

SBL明星賽／超越滿分的經典 首季明星賽101分戰役

SBL明星賽／黃泓瀚先挑偶像　呂政儒MVP身手成首選

SBL明星賽／喊話扛中鋒　蔣淯安打造快速地虎陣

熱門新聞

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

皮朋認為杜克威廉森是喬丹後最強新人　實力更勝詹皇

公鹿戰績獨走聯盟　字母哥大進化拚首座MVP

讀者回應

﻿

最新新聞

1三分球王較勁　李學林、于煥亞連霸榮耀

2公鹿戰績獨走　字母哥拚首座MVP

3黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

4田壘、陳世杰超飛　扣籃大賽經典

5曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

熱門新聞

1代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

2廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

3曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

4黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

5皮朋認為威廉森是喬丹後最強新人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366