SBL明星賽／本土我最飛　田壘、陳世杰扣籃大賽經典作

▲身高僅173公分的陳世杰，是SBL史上最迷你的灌籃大賽冠軍。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL明星賽中，最令人血脈噴張的「扣籃大賽」過去幾年來也出現不少本土扣將代表人物，其中包括身高僅173公分的彈跳型地虎陳世杰，以及「少俠」田壘，還有史上唯一完成冠軍2連霸的齊天大聖張羽霖，都是灌籃大賽留名的本土飛人。

「溪湖」一扣成名 173公分地虎彈簧腿驚人

SBL首季明星賽，灌籃大賽賽前各界原本都看好高度、彈性過人的田壘能夠輕鬆奪冠，但當時隸屬新浪獅(現為璞園)的後衛陳世杰，雖僅有173公分，但過人彈性完成隔人左手爆扣，甚至墊步雙手扣籃也是輕鬆寫意，最後順利擊敗田壘，成為SBL史上首位「灌籃王」，也是明星賽有史以來，13屆冠軍(7、8季明星賽停辦)中，身高最迷你者。

「脫衣猛男秀」扣籃 田壘奪冠好吸睛

▲田壘近年飽受腳傷困擾，但昔日曾是台灣籃壇頂尖扣將。（圖／資料照）

首季錯失灌籃大賽冠軍，人氣指數極高的「少俠」田壘第2季捲土重來，無論扣籃難度與創意都相當吸睛，他在此屆灌籃大賽以一記飛過當時隊友，現達欣總教練范耿祥的超猛扣籃，得到50分滿分，隨後又在全場力拱，搞笑嘗試脫衣、脫褲扣籃，順利抱回此屆扣籃大賽冠軍。

「齊天大聖」有夠飛 張羽霖史上唯一冠軍2連霸

隨後在SBL第3、4季灌籃大賽，「齊天大聖」張羽霖可說搶盡風頭，當時隸屬幼敏(同樣為璞園前身)的張羽霖，以一記飛過「神奇老爸」羅興樑的扣籃美技，抱回生涯首座SBL灌籃大賽冠軍。

第4季張羽霖更是再接再厲，除了穿起昔日中華職籃CBA宏國知名扣將電波的35號球衣，更是以一記飛越「蠻牛」飲料廣告看板的超猛扣籃，順利完成明星賽史上首次，也是至今唯一的冠軍2連霸。

隨後灌籃大賽呈現洋將主宰天下局勢，連續6季由洋將奪冠(第11季為土洋合作)，直到近3季才由本土球員奪冠，今年第16季灌籃大賽又將由土洋合作，屆時是否會有驚人美技演出，就請球迷拭目以待。

▲完成SBL灌籃大賽2連霸的張羽霖，近年逐漸轉型成為外線射手。（圖／資料照）

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