SBL明星賽／首位連莊MVP　羅興樑神射美技亮眼

▲羅興樑(右2)此次將擔任SBL第16季明星賽白隊榮譽隊長。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL明星賽將於2月16日在桃園巨蛋登場，本次明星白隊特別請來台灣籃壇的傳奇射手「神奇老爸」羅興樑擔任榮譽隊長。這位橫跨中華職籃CBA、SBL超級籃球聯賽，甚至在大陸CBA聯賽也闖出名號的好手，也是SBL史上首位連莊第1、2季明星賽MVP的好手，當年的神射風采可說相當犀利。

此次再度受到邀情，出馬擔任明星白隊榮譽隊長一職的羅興樑，31日也與白隊票選人氣王蔣淯安攜手選出此次白隊陣容。

羅興樑與此次擔任明星白隊總教練周俊三，昔日擁有經典的「樑三連線」封號，此次與新世代後衛的蔣淯安合作選秀，果然也將此次票選中的所有後衛一網打盡，要利用「地虎陣」撂倒明星黑隊的長人陣。

不過羅興樑當年在SBL明星賽的豐功偉業，恐怕至今仍讓後輩望塵莫及，除了在首季明星賽以單場6記三分球砍下全場最高25分，第2季身為入選球員中年紀最大的羅興樑，全場又在22分鐘的上場時間拿下17分、5籃板、7助攻、3抄截，表現極為亮眼。

即便最終羅興樑所屬的明星紅隊以89比96落敗，但羅興樑仍然獲得媒體票選青睞，連續兩季獲得MVP殊榮，不僅是史上首位也是唯一「連兩季」拿下明星賽MVP者，更是首位落敗球隊，卻仍奪下MVP肯定的好手。

此次羅興樑再度出馬重返明星賽，即便僅是擔任白隊「榮譽隊長」一職，但選秀直播上仍展現妙語如珠風采，且對於現今SBL生態仍有一定程度掌握，屆時明星賽現場，球迷也可一賭這位傳奇射手的經典風采。

▲羅興樑(右)在明星賽直播選秀展現妙語如珠本色。（圖／記者杜奕君攝）

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