SBL明星賽／超越滿分的經典 首季明星賽101分戰役

▲拿下SBL第1季明星賽MVP的羅興樑，此次也將擔任明星賽白武士榮譽隊長。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

SBL至今16季以來，共舉辦過14次明星賽(第7、8季停辦)，其中SBL第1季的「超經典戰役」，至今仍讓不少老球迷是津津樂道。當年紅、白武士兩隊打出101比101的精采結果，「神奇老爸」羅興樑更獲選SBL史上首屆明星賽MVP殊榮，開創了後續幾季的SBL狂潮。

2003年開始成為台灣籃壇最高殿堂的SBL超級籃球聯賽，首季明星賽同樣也是辦得風風光光，在NIKE強大的行銷能力加持下，當年的紅白明星對抗賽，紅武士由裕隆、達欣、新浪所組成，明星白隊則有中廣、台啤、台銀、九太聯手。

該年在台北體院體育館(昔稱白館)上演的明星賽，眾家球星也誓言奪下首屆明星賽勝利，紅武士包括周俊三、羅興樑等昔日籃壇傳奇，聯手後起之秀陳信安、田壘、曾文鼎、李學林等人，但白隊也包括顏行書、林志傑等人氣球星，就連雙方總教練也是錢一飛vs. 鍾枝萌的傳奇對決，實力可說勢均力敵。

當年眾家球星也確實拿出看家本領飆分，「神奇老爸」羅興樑全場以6記三分球飆進兩隊最高的25分，更帶領紅武士決勝期連飆8記三分球，成功逆轉超前。

但白隊最終由「野獸」林志傑挺身而出，該年在SBL展現頂尖球星霸氣的他，最後展現強心臟，追平中距離破網，也讓雙方以101比101打平，最終首屆明星賽就以戲劇性的和局收場。

全場表現優異的羅興樑獲得媒體票選，28分鐘砍下25分的超高效率值，成功拿下首屆明星賽MVP殊榮。

▲「神奇老爸」羅興樑昔日是台灣籃壇頂尖射手。（圖／資料照）

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