運動雲

> >

SBL明星賽／三分球王較勁　李學林、于煥亞寫連霸榮耀

ETtoday運動雲

▲▼2018 觀護盃，寶島夢想家，李學林。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲李學林是SBL首位拿下三分球大賽2連霸的球員。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

相較於灌籃大賽由洋將佔有先天體能優勢情況，SBL歷年的三分球大賽中，本土球員的表現就可說是相當亮眼，包括吳永仁、李學林及于煥亞，都曾兩度奪下「三分球王」殊榮，其中李、于兩人更是連續兩年完成2連霸，更加難能可貴。而上屆冠軍陳堅恩此次也再度報名，能否成為史上第3位2連霸好手，也值得期待。

不用洋將的飛天遁地本領，三分球大賽靠的除了一個「準」字之外，更要掌握配速與加分花球的把握性，因此過去13次SBL三分球大賽，僅有第9季冠軍簡浩身高超過190公分，幾乎都是後衛，或者說「控球後衛」的天下。

▲富邦勇士陳孝榮、吳永仁、張容軒。（圖／SBL執行單位提供）

▲吳永仁也曾兩度奪下三分球大賽冠軍。（圖／資料照）

其中，首屆冠軍由吳永仁(現富邦勇士助理教練)拿下後，他在第6季再度捲土重來，重新奪下三分王寶座，也成為史上僅有3位曾兩度奪冠好手。

另外兩位兩度拿下三分球大賽冠軍的好手更不簡單，「寶島艾佛森」李學林分別在第3、4季力壓群雄，成為史上首位蟬聯三分球王人選，對照先前他在ABL飆進的致勝絕殺三分彈，李學林對關鍵外線的掌握及穩定度，絕對可以驗證。

至於近年來SBL所產出的射手後起之秀于煥亞，在13及14季順利奪冠，成為繼李學林後第2位完成三分球大賽2連霸的好手，可惜于煥亞上季挑戰3連霸失利，此次明星賽也並未報名參賽，無緣成為史上首位3冠王。

而上季在三分球大賽稱王的璞園控衛陳堅恩，此次則誓言挑戰衛冕，若他能成功脫穎而出，就將追上吳永仁、李學林及于煥亞，成為史上第4位擁有2座三分球大賽冠軍的優質射手。

▲▼金酒，于煥亞。（圖／籃協提供）

▲于煥亞是史上第2位完成三分球大賽2連霸好手。（圖／資料照）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： SBL明星賽三分球大賽吳永仁李學林于煥亞三分球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

推薦閱讀

SBL明星賽／本土我最飛　田壘、陳世杰扣籃大賽經典作

SBL明星賽／首位連莊MVP　羅興樑神射美技亮眼

SBL明星賽／超越滿分的經典 首季明星賽101分戰役

SBL明星賽／黃泓瀚先挑偶像　呂政儒MVP身手成首選

熱門新聞

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

皮朋認為杜克威廉森是喬丹後最強新人　實力更勝詹皇

公鹿戰績獨走聯盟　字母哥大進化拚首座MVP

讀者回應

﻿

最新新聞

1三分球王較勁　李學林、于煥亞連霸榮耀

2公鹿戰績獨走　字母哥拚首座MVP

3黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

4田壘、陳世杰超飛　扣籃大賽經典

5曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

熱門新聞

1代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

2廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

3曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

4黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

5皮朋認為威廉森是喬丹後最強新人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366