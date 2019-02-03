SBL明星賽／三分球王較勁　李學林、于煥亞寫連霸榮耀





▲李學林是SBL首位拿下三分球大賽2連霸的球員。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

相較於灌籃大賽由洋將佔有先天體能優勢情況，SBL歷年的三分球大賽中，本土球員的表現就可說是相當亮眼，包括吳永仁、李學林及于煥亞，都曾兩度奪下「三分球王」殊榮，其中李、于兩人更是連續兩年完成2連霸，更加難能可貴。而上屆冠軍陳堅恩此次也再度報名，能否成為史上第3位2連霸好手，也值得期待。

不用洋將的飛天遁地本領，三分球大賽靠的除了一個「準」字之外，更要掌握配速與加分花球的把握性，因此過去13次SBL三分球大賽，僅有第9季冠軍簡浩身高超過190公分，幾乎都是後衛，或者說「控球後衛」的天下。

▲吳永仁也曾兩度奪下三分球大賽冠軍。（圖／資料照）

其中，首屆冠軍由吳永仁(現富邦勇士助理教練)拿下後，他在第6季再度捲土重來，重新奪下三分王寶座，也成為史上僅有3位曾兩度奪冠好手。

另外兩位兩度拿下三分球大賽冠軍的好手更不簡單，「寶島艾佛森」李學林分別在第3、4季力壓群雄，成為史上首位蟬聯三分球王人選，對照先前他在ABL飆進的致勝絕殺三分彈，李學林對關鍵外線的掌握及穩定度，絕對可以驗證。

至於近年來SBL所產出的射手後起之秀于煥亞，在13及14季順利奪冠，成為繼李學林後第2位完成三分球大賽2連霸的好手，可惜于煥亞上季挑戰3連霸失利，此次明星賽也並未報名參賽，無緣成為史上首位3冠王。

而上季在三分球大賽稱王的璞園控衛陳堅恩，此次則誓言挑戰衛冕，若他能成功脫穎而出，就將追上吳永仁、李學林及于煥亞，成為史上第4位擁有2座三分球大賽冠軍的優質射手。

▲于煥亞是史上第2位完成三分球大賽2連霸好手。（圖／資料照）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！