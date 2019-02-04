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SBL明星賽／那些年的經典球星 「飛俠獸」回顧

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▲▼寶島夢想家vs珠海戰狼，1號 田壘、10號 柴瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲田壘曾拿下第4季明星賽MVP。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季明星賽將於2月16日在桃園巨蛋舉辦，此次最終入選的24位戰將(另還有2隊共4位推薦人選尚未出爐)可說匯集了當今SBL老、中、青3代好手，希望讓本屆明星賽能成為慰勞球迷的嘉年華會。不過回顧過往13屆SBL明星賽，「飛俠獸」陳信安、田壘、林志傑的經典對決戲碼，絕對值得再三回味。

對於至今已經第16季的SBL來說，扣除曾於第7、8季明星賽停辦外，台灣籃壇的3大招牌人氣球星陳信安、田壘、林志傑，可說是明星賽的最大焦點所在。▲▼ 非凡12廣廈林志傑。（圖／記者洪偵源攝）

▲林志傑西進後，SBL明星賽身影暫時成為絕響。（圖／資料照）

其中，田壘不僅在第2季奪下灌籃大賽冠軍，第4季不僅砍下16分幫助白武士奪勝，最終也風光拿下明星賽MVP殊榮。

而永遠的「台灣飛人」陳信安，則在第5季SBL首度前進台北小巨蛋後，以單場20分、6籃板的精采表現，幫助紅武士拿下勝利，陳信安也拿下最終明星賽MVP殊榮。

至於至今仍在大陸CBA戰場奮戰的「野獸」林志傑，雖然僅在SBL奮戰前6個賽季，但也是明星賽常客與焦點球星，只可惜林志傑並未在SBL拿下過MVP殊榮。

▲▼ 傳承賽陳信安 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳信安曾拿下第5季SBL明星賽MVP。（圖／資料照）

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關鍵字： SBL明星賽台灣飛人陳信安少俠田壘野獸
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