SBL明星賽／洋將秀味嘉年華　歷年外援最佳表現回顧

▲戴維斯是SBL史上首位拿下明星賽MVP洋將。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL超級籃球聯賽自第4季開始，正式開放洋將加入，而強調「秀味」的明星賽，洋將大軍自然更不能錯過。自桑德斯開始，洋將連續6季成為灌籃賽冠軍，而第10季的戴維斯更成為首位洋將明星賽MVP。而第12季的B.戴維斯，更成為明星賽灌籃大賽冠軍與明星賽MVP的雙料大獎得主。

經歷前3季「全本土」政策後，SBL自第4季開始引進洋將，第5季效力米迪亞的桑德斯就率先搶下灌籃大賽冠軍，開啟由洋將稱霸此賽事的漫長歲月，共計自5、6、9、10、11、12季(第7、8季明星賽停辦)，在灌籃大賽都由洋將領銜奪冠(第9季由土洋配對雙人參賽)。

除了在灌籃大賽表現亮眼外，歷年明星賽也出現過3次由洋將奪下最終MVP殊榮的紀錄，第10季「新台灣人」戴維斯在台中明星賽狂飆29分、17籃板、4助攻，優異表現讓他成為明星賽史上首位奪下MVP殊榮之洋將(當年尚未歸化)。

第12季則由金酒洋將B.戴維斯大發神威，他不僅在灌籃大賽拿下冠軍，明星賽更是勇冠三軍，全場狂飆50分進帳，同樣成為明星賽MVP得主。

▲B.戴維斯曾在SBL明星賽單場轟下50分。（圖／資料照）

至於第14季的金酒「飛魚」菲爾普斯，也在該屆明星賽寫下43分、20籃板，成為繼戴維斯、B.戴維斯之後，史上第3位在SBL明星賽奪下MVP的洋將。

▲菲爾普斯是史上第3位拿下SBL明星賽MVP洋將。（圖／資料照）

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