「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA「控球之神」保羅恐怕無法回到家鄉球隊黃蜂退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

快艇近日正式宣布與老將控球後衛保羅（Chris Paul）分道揚鑣，雖然保羅名義上仍屬快艇球員，但實際上已經不再隨隊活動，未來動向引發外界熱議。不過，想要回家鄉球隊黃蜂退休的計畫恐怕無望，因為最新消息指出，黃蜂並未有意交易網羅這位北卡出生的明星後衛。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）透露，黃蜂目前沒有計畫爭取保羅，這讓他重返家鄉、在黃蜂退休的夢想暫時破滅。不過史坦也指出，保羅對於未來加入任何球隊持開放態度，並未關上重返NBA賽場的大門。

保羅預計將於美國時間12月15日獲得交易資格，根據《NBC Sports》報導，他的經紀人已和快艇展開協商，希望為這名經驗豐富的後衛尋找合適的新東家。

但《NBC Sports》也引述消息來源指出，目前聯盟中有興趣的球隊，多數傾向於等保羅被快艇裁掉後再正式簽約，而不是主動進行交易。

保羅職業生涯曾效力於多支球隊，包括黃蜂、快艇、火箭、太陽、雷霆、勇士和馬刺。當年在雷霆時期，保羅還曾指導過吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等年輕球員，因此也有不少球迷期待他能重返雷霆，繼續朝生涯首冠奮鬥。

