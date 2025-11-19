運動雲

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

▲▼美國男籃柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運美國男籃拿下金牌，靠的正是柯瑞神射美技發揮。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

目前已經完成奧運金牌「5連霸」的美國男籃，在2028年洛杉磯奧運將面臨嚴峻考驗！上屆奪冠的兩大核心要角，包括詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry），近日在節目上公開表態，兩人都表示下屆奧運要參賽的可能性不高，再次聯手為美國男籃出征五環殿堂的機率近乎於零。

近日在Podcast節目《Mind The Game》上，詹姆斯與柯瑞兩大天王球星在談到下屆的洛杉磯奧運時，都發表了自己的看法，其中，在2028年已經滿43歲的詹皇就表示，「大家應該知道我的答案，到時候我應該會當個觀眾了！」

至於到2028年也要滿40歲的柯瑞則坦言，「永遠別說不！如果我的身體條件允許，且還能為球隊做出貢獻，但我對於我還能參加下屆奧運會這件事抱持著高度的懷疑。」

上屆巴黎奧運，美國男籃在詹姆斯、柯瑞以及杜蘭特的3星連線下，以全勝之姿封王奪下金牌，其中，生涯首度在奧運會出賽的柯瑞，在4強戰交手塞爾維亞、金牌戰面對法國，連續兩戰用精彩神射表現，讓世人見證到這位史上最佳射手的超強風采，也成為美國隊的金牌保證。

▲▼美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯已經表態下屆洛杉磯奧運參賽機率極低。（圖／達志影像／美聯社）

