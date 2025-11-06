住一晚4288元！　台籃電豹女推專屬飯店主題房「豹香基地」

▲台中鳳凰酒店與浪LIVE電豹女聯手打造主題房，以紫色系與團體形象為設計主軸。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

飯店業跨界運動圈再掀話題！台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪LIVE電豹女X鳳凰應援住房專案」，將飯店客房化身為專屬粉絲的豹香基地。從11月10日起開賣至12月30日，凡入住主題房即可一次帶走房內的浪LIVE電豹女主題周邊商品，平日雙人一泊一食每晚4288元。

為打造最具話題的「應援旅宿體驗」，台中鳳凰酒店特別以浪LIVE電豹女為主題設計房型，將應援能量延伸至住宿空間，營造粉絲專屬的熱血氛圍。房內以女孩元素佈置，呈現青春與活力的視覺體驗，讓粉絲一踏入房間就感受滿滿偶像魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「浪LIVE電豹女X鳳凰應援住房專案」平日雙人一泊一食每晚4288元，每日限量售完為止。凡入住主題房，即可獲得價值超過3000元的浪LIVE電豹女周邊商品組，內含抱枕、毛巾、鑰匙圈、應援扇與3D視覺海報等限量收藏，讓粉絲一次帶回滿滿驚喜與回憶。

此外，凡入住主題房再加贈長榮鳳凰酒店（礁溪）「浪LIVE電豹女跨年晚會」VIP入場券，粉絲能於跨年夜近距離感受女孩魅力，本次專案也驚喜加碼推出「簽名籃球抽獎活動」，所有預訂並入住主題房的房客皆可參與，有機會獲得浪LIVE電豹女親筆簽名的限量籃球，為旅宿體驗增添珍藏價值與粉絲榮耀。

該酒店業者表示，希望藉由與台啤永豐雲豹的合作，讓飯店成為球迷的第二個主場，不論是追星、觀賽或度假，都能在此找到專屬的熱血與放鬆。讓鳳凰與浪LIVE電豹女的相遇，不只是聯名，更是一場跨界能量的交流。

▲入住主題房即贈價值超過3000元浪LIVE電豹女周邊商品組。（圖／雲豹提供）