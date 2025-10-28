「鄉村曼巴」變得分機器　湖人里夫斯追平SGA並列本季總得分王

記者杜奕君／綜合報導

繼昨天轟下生涯新高51分後，洛杉磯湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）28日在背靠背出賽迎戰波特蘭拓荒者之戰，全場再度轟下41分精彩表現，可惜紫金軍團最終以108比122輸球。不過里夫斯開季至今4戰，場均可轟下35.8分，與奧克拉荷馬雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（shai gilgeous-alexander）並列聯盟第3位，累積總得分143分，更是並列目前聯盟總得分王。

在兩大王牌球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）相繼出現傷病狀況下，原本被視為球隊三當家的雙能衛里夫斯，搖身一變成為聯盟頂尖飆分悍將，在昨天轟下生涯最佳51分、11籃板、9助攻準大三元技驚四座後，今日對上拓荒者之戰，里夫斯又拿下41分、4籃板、5助攻、3抄截，狀態可說相當火燙。

目前開季前4戰，里夫斯場均35.8分、6.5籃板、8.5助攻、1.8抄截，整體投籃命中率高達57.3%，三分球命中率更高達42.9%，且每場能站上罰球線12.8次，罰進多達11.3球，簡直搖身一變成為聯盟最頂尖雙能衛代表人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人當前戰績為2勝2敗，若里夫斯能在湖人雙星因傷缺陣期間，持續穩住球隊戰績及個人表現，接下來在詹姆斯與唐西奇回歸後，湖人三巨頭威力勢必將更為驚人，而現年27歲的里夫斯在逐漸邁入生涯成熟期情況下，本賽季能否躍升聯盟頂尖球星之列，也將是後續賽程值得觀察之處。

▲湖人里夫斯目前與雷霆SGA並列聯盟總得分王。（圖／達志影像／美聯社）