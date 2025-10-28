運動雲

力拚本季年度MVP　法國怪物溫班亞瑪領軍馬刺8年來首見開季4連勝

記者杜奕君／綜合報導

揮別血栓陰霾，聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）開季攻守兩端展現強大宰制力，28日在主場迎戰多倫多暴龍之戰，全場又拿下24分、15籃板、4助攻全面數據，也率領黑衫軍馬刺以121比103痛宰暴龍，勇奪開季4連勝，這也是馬刺隊史8年以來，首度拿下開季4連勝佳績。

馬刺在本賽季迎接溫班亞瑪健康回歸後，團隊戰力持續穩定輸出，連同此戰在內，馬刺開季4戰全數贏球，寫下隊史8年以來首度開季4連勝佳作。

身高229公分的溫班亞瑪，在上賽季明星賽後無預警出現肩部血栓狀況，導致賽季提前告終，休賽季徹底調養情況下，溫班亞瑪也重獲健康，開季前4戰場均31分、13.8籃板、2.8助攻、1.5抄截、4.8阻攻，整體投籃命中率高達60.3%，就連三分球命中率都有36.4%的高水準演出，被視為本季角逐「年度MVP」獎項的黑馬熱門人選。

馬刺目前也以4勝0敗和衛冕軍奧克拉荷馬雷霆並列聯盟龍頭，另外還包括開季3連勝的芝加哥公牛、費城七六人，目前聯盟僅有4隊仍是本季不敗之身。

▲溫班亞瑪率領馬刺寫下8年來首見開季4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪率領馬刺寫下8年來首見開季4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

