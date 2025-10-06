勇士小將爆料與三巨頭合作秘訣　波傑姆斯基：不要總是聽話

▲勇士波傑姆斯基爆料與勇士三巨頭的相處合作秘訣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士6日在季前熱身賽首戰告捷，以111比103撂倒洛杉磯湖人，勇士陣中小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）此役被賦予先發重任，全場繳出8分、4助攻、2抄截表現穩定。賽後被問到與勇士資深三巨頭搭配秘訣，波傑姆斯基表示，「我認為與任何優秀球員一起打球的關鍵，就是不要總是聽從他們，不能老是把球交給他們來打！」

勇士休賽季直到開季前最後關頭，才正式底定相關補強計畫，不過球隊主力陣容大致維持不變，三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）全數上陣迎敵，最終也順利幫助球隊搶下熱身賽首戰勝利。

與勇士三巨頭搭配邁入第2季的22歲小將波傑姆斯基，被問到為何能快速適應和柯瑞、巴特勒的搭配時就表示，「我認為，與任何優秀球員一起打球的關鍵，就是不要總是聽從他們的話！」

波傑姆斯基進一步解釋，「柯瑞、巴特勒以及格林的年紀都越來越大，你不能總是把球交給他們，然後看著他們來打，這需要一些微妙的平衡，既要了解隊友特點，也要記住自己同樣也是職業球員。」

休賽季期間，勇士「士官長」巴特勒也組織了一個迷你訓練營，參訓其中的波傑姆斯基也透露，「巴特勒的訓練營太棒了，那是一次很棒的團隊經驗，也增進了彼此的凝聚力，除了籃球之外，我們也聊了很多其他話題，甚至玩了一些撲克牌，除了和新隊友們相互了解，我也學習到很多關於巴特勒以及這個團隊的事情。」