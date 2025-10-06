真是「綠血超人」！　布朗爆料：沒看過像坦圖這樣跟腱傷勢恢復神速

▲布朗爆料綠衫軍一哥坦圖跟腱傷勢恢復神速。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA波士頓塞爾提克當家球星坦圖（Jayson Tatum）在上賽季季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，5月進行手術至今，不僅已經脫去保護靴，甚至已經開始進行無對抗性的球場訓練，恢復狀況神速。綠衫軍陣中另一位明星球員布朗（Jaylen Brown）就表示，「坦圖狀態看起來很棒，我沒看過像他這樣在跟腱傷勢恢復如此神速的球員。」

今年5月在東區季後賽遭遇右腳阿基里斯腱撕裂的嚴峻傷勢，並於同月進行手術治療，一般預料在這樣的嚴峻運動傷害下，坦圖的2025-26賽季已經宣告提前報銷。

不過這位現年27歲的塞爾提克一哥，僅用了不到半年時間，就除去保護靴，甚至開始進行投籃、重量訓練，在開季媒體日上，坦圖也正式著裝換上球衣、球鞋面對媒體，展現新賽季回歸的強大決心。

塞爾提克明星雙槍之一的布朗就表示，「坦圖看起來很棒，我從來沒有看過像他這樣，從跟腱傷勢恢復如此快速的球員，事實上，他從任何傷病的恢復都是這麼的快，這真的很瘋狂。」

坦圖上賽季平均可繳出26.8分、8.7籃板、6助攻、1.1抄截，連續4季獲選聯盟「年度第一隊」，可說是當代最強小前鋒代表性人物。