河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

▲河村勇輝新賽季將從公牛出發，延續NBA之路。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

日本「國寶級控衛」河村勇輝在新賽季延續NBA之路，轉戰芝加哥公牛效力，這位身高僅172公分的亞洲籃壇小巨人，在近日也於個人社群放上賽季定裝照，並透露感謝球迷力挺支持。河村勇輝在休賽季特別強化了「拋投」、「三分球」訓練，在出手速度、弧度上進行修正，希望新賽季三分球命中率能夠上看40%。

身高172公分、年僅24歲的河村勇輝，今夏正式與芝加哥公牛隊簽下雙向合約。他在個人IG分享身穿公牛球衣的定裝照，帥氣形象引發球迷熱議。

河村勇輝也在貼文中感性表示，「我的旅程將會繼續，真的很感謝你們的支持。」不少球迷也因球衣配色聯想到經典動漫「灌籃高手」，掀起話題。

河村勇輝去年效力灰熊隊期間，曾在22場比賽中上陣，場均貢獻1.6分、0.5籃板及0.9助攻，三分球命中率則為30.4%。雖然與灰熊主力莫蘭特（Ja Morant）建立深厚友誼，但最終未能續留球隊，今年轉戰公牛展開新篇章。

談到新賽季目標，河村勇輝受訪時透露目前調整狀況不錯，並希望能在本季爭取正式合約。他表示休賽期間加強拋投及三分球訓練，特別在投籃速度與弧度上做出調整，期盼三分命中率能提升至40%。

公牛總教練唐納文（Billy Donovan）也給予高度評價，認為河村勇輝不僅三分球表現優異，傳球能力同樣出色。唐納文強調，「以他的身材來說，能夠全場防守並給對手壓力非常了不起。無論球風還是人格特質，這樣的球員總是令人期待。」

▲河村勇輝新賽季將從公牛出發，延續NBA之路。（圖／路透）

▲河村勇輝休賽季苦練拋射、三分外線兩項技能。（圖／路透）

關鍵字： 河村勇輝NBA公牛

