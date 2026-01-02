避高額轉讓金成新趨勢？　今井達也未獲長約、最快3年內轉戰FA

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅投手今井達也，已於2日與休士頓太空人達成3年總額5400萬美元的合約共識，儘管合約設有激勵條款，最高可達6300萬美元，但未如外界原先預期般出現破億美元的長期合約，也引發棒球圈對「避開高額轉讓金」新趨勢的討論。

根據MLB官方網站資料，今井的合約年薪保障為1800萬美元，若單季投滿100局，將額外獲得300萬美元的激勵獎金，合約總額最高上看6300萬美元。合約同時包含每季結束後可選擇跳脫合約的條款，所屬母隊西武則可獲得997萬5000美元的轉讓金。

外界原先普遍認為，今井有望獲得超過1億美元的長期合約，但最終卻以短年期、高年薪的形式拍板。MLB官網記者Mark Feinsand指出，今井其實曾收到年期更長的合約報價，但本人選擇年薪水準更高、彈性更大的短期方案。

類似情況也出現在同樣被期待簽下大型合約的村上宗隆身上，村上最終與芝加哥白襪簽下2年總額3400萬美元的合約，同樣屬於短期高額型態。

若2人未來選擇提前跳脫合約，最早可能於下個休賽季即以自由球員（FA）身分再度進入市場，而屆時原母隊所能獲得的補償金額將大幅下降，據報導指出，西武僅能獲得約5億日圓左右。

在此背景下，部分美媒指出，大聯盟球團對於支付高額入札轉讓金的態度，或已趨於保守，也使得選手與球團雙方更傾向採取「先短期、再FA」的策略，降低制度成本與風險。