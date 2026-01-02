運動雲

>

避高額轉讓金成新趨勢？　今井達也未獲長約、最快3年內轉戰FA

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅投手今井達也，已於2日與休士頓太空人達成3年總額5400萬美元的合約共識，儘管合約設有激勵條款，最高可達6300萬美元，但未如外界原先預期般出現破億美元的長期合約，也引發棒球圈對「避開高額轉讓金」新趨勢的討論。

根據MLB官方網站資料，今井的合約年薪保障為1800萬美元，若單季投滿100局，將額外獲得300萬美元的激勵獎金，合約總額最高上看6300萬美元。合約同時包含每季結束後可選擇跳脫合約的條款，所屬母隊西武則可獲得997萬5000美元的轉讓金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界原先普遍認為，今井有望獲得超過1億美元的長期合約，但最終卻以短年期、高年薪的形式拍板。MLB官網記者Mark Feinsand指出，今井其實曾收到年期更長的合約報價，但本人選擇年薪水準更高、彈性更大的短期方案。

類似情況也出現在同樣被期待簽下大型合約的村上宗隆身上，村上最終與芝加哥白襪簽下2年總額3400萬美元的合約，同樣屬於短期高額型態。

若2人未來選擇提前跳脫合約，最早可能於下個休賽季即以自由球員（FA）身分再度進入市場，而屆時原母隊所能獲得的補償金額將大幅下降，據報導指出，西武僅能獲得約5億日圓左右。

在此背景下，部分美媒指出，大聯盟球團對於支付高額入札轉讓金的態度，或已趨於保守，也使得選手與球團雙方更傾向採取「先短期、再FA」的策略，降低制度成本與風險。

關鍵字： MLB今井達也

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

洋基、大都會未出手　美媒曝今井達也談約過程

洋基、大都會未出手　美媒曝今井達也談約過程

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

412強變16隊！資格賽首站中國開打

5柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

最新新聞

1條紋軍補強再受挫基迷怒轟凱許曼

2高雄富邦馬拉松賽道大更新　北高雄6區封路

3貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」

4死神秀妙傳　KD單場11助攻改寫神紀錄

5美媒預測大谷翔平2026二刀流成績

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366