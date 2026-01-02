非山本由伸路線強投模板 MLB官網解析今井投球輪廓：更像薛澤、卡斯提歐

▲今井達也。（圖／西武官方X）



記者胡冠辰／綜合報導

太空人2日以3年合約簽下日本右投今井達也，外界隨即熱議他是否能成為下一位從NPB成功轉戰MLB的王牌投手，甚至被拿來與在季後賽大放異彩的山本由伸相提並論；對此MLB官網專精於數據的David Adler分析指出，今井雖然具備頂級國際投手身價與壓制力，但他的投球型態其實與山本不盡相同，他可能會以「不同風格的強投」面貌登上大聯盟舞台，並列出5個最具代表性的MLB對比模板，包含卡斯提歐（Luis Castillo）、薛澤（Max Scherzer）等強投。

隨著今井達也在山本由伸季後賽「英雄級」表現後透過入札制度赴美，外界自然浮現「他能否成為下一個山本？」的討論；今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）更直接替他拉高期待值，談到今井作為市場上最頂級國際投手時表示：「毫無疑問，他在NPB做過的一切，山本也都做過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

官網分析，今井主要武器是速球、滑球與變速球，搭配偏低、側投式的出手點，使速球與變速球具備明顯的水平位移；數據指出，他在2025年速球與變速球的臂側橫移平均約15吋，滑球則偏向更「緊實」的垂直位移。

這套配置讓水手3度入選明星賽先發的卡斯提歐成為自然對比：同樣低臂槽右投、具備90英里中後段速球、80英里中段變速球，以及銳利滑球；官網也引用JapanBall的分析表示，今井與卡斯提歐的球種輪廓非常接近，而卡斯提歐在西雅圖作為「耐投工作馬」的成功，是今井相當理想的想像模板。

除了球質本身，今井的「用球方式」也被拿來與薛澤相比；今井是典型速球、滑球主導型投手，尤其面對右打者時，上季對右打投出的球種超過90%是四縫線速球與滑球，面對左打者則會加入變速球，並混一些指叉球，對左打主要形成「速球、滑球、變速球」的組合（若含指叉球幾乎涵蓋全部用球）。

薛澤同樣在對右打大量使用四縫線與滑球，2025年這兩球種合計超過7成；對左打則是速球、滑球、變速球合計超過8成，兩人最相似的一點在於「攻擊區域」概念，特別是薛澤著名的高位速球。

若只看四縫線速球的特性，《The Athletic》指出，今井的臂角可能落在約20度，將屬於MLB先發右投中最側投的級別之一；在速度與位移條件下，最強對比是雙城右投萊恩（Joe Ryan），萊恩在2025年單靠四縫線速球就抓下109次三振，成為僅4位「四縫線速球單球種三振破百」投手之一。

萊恩同樣採低臂槽（2025年臂角26度），其速球「上竄量」約14吋，與今井相同；橫移13吋，今井約15吋，數據相當接近，今井在日職2025年平均球速約95英里，但具備拉高球速的能力，到了MLB投手更常「把油箱清空」，球速可能再往上加成，讓四縫線速球成為更具揮空力的武器。

今井的滑球是他最強的第二球種，2025年揮空率高達46%。但更吸睛的是他慢速球種的多樣性，呈現出他在投手生涯中持續進化的軌跡；今井的慢速球並非只依賴日職王牌常見的指叉球，他先以變速球作為主要慢速球，同時他確實也投指叉球，且近年使用率提高，與三振數上升同步。此外，今井在2025年球季還加入一顆叉指變速球，握法較寬，是向隊友學來的新武器，且有時會被歸類為伸卡球。

海盜怪物新人史肯斯（Paul Skenes）就是最大例子，他同時擁有指叉球與另一顆獨立變速球，另外如盧戈（Seth Lugo）、達比修有等也具備類似配置，但往往其中某顆慢速球使用率更零星；分析也提到，今永昇太在2024年新人球季同時投指叉與變速較頻繁，但在2025年逐漸減少變速球。

最後一點，外媒認為今井最不尋常的特點，是他的第一號第二球種滑球常帶有「反向位移」，也就是說今井滑球經常朝臂側移動（由左到右），而非像絕大多數職業滑球那樣往手套側下切；這種滑球可以非常致命，但也可能成為變數。

MLB中少數滑球位移像今井的例子之一，就是藍鳥新人耶薩維吉（Trey Yesavage），且該滑球在2025年季後賽曾展現壓制力，雖然耶薩維吉的出手點屬於過頂高出手，而今井預期將是極低出手，但兩人的滑球共享同一個罕見特質：反向位移。