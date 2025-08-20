兩職籃聯盟合作、合併破局　夢想家GM韓俊鎧：很多事不能控制

▲簡浩接任夢想家總教練，夢想家總經理韓俊鎧（左）親自主持簽約儀式。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家20日為新任總教練「帥哥射手」簡浩舉行上任簽約儀式，並和媒體正式面對面。談到今夏台灣籃壇再度呈現紛擾，TPBL、PLG兩大職籃合作、合併相繼破局狀況時，夢想家總經理韓俊鎧淡然表示，「會覺得可惜，但這些年下來，我知道很多事情不是我們能控制的，我能做的就是把夢想家的部分給做好！」

夢想家在休賽季針對教練團、洋將進行重整，原任總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）改任助理總教練，讓「帥哥射手」簡浩正式退役並接任總教練。

洋將方面，夢想家除了「新台灣人」高柏鎧以及霍爾曼（Aric Holman）續留外，新賽季也找來恩尼斯（James Ennis III）與湯普金斯（Trey Thompkins）兩名強力外援，希望在新賽季補足上季的不足之處。

也由於陣中土洋戰力整齊，夢想家在日前落幕的新人選秀會上，並未選擇任何新秀入隊，對此球隊總經理韓俊鎧強調，「球隊人手充足，每個位置都蠻競爭的，新人來到我們這裡，很可能新秀合約走完的兩到三年都不會有太多機會。」

韓俊鎧也點名上季選進的新秀史承平，直言與其再選其他新人，不如給史承平更多發揮空間，也認定他在新秀賽季只要能夠上場，都能有一定貢獻。

對於外界最關注的兩聯盟合作、合併再度破局，韓俊鎧則表示，「一定會覺得可惜，但這些年下來，我知道很多事情不是我們能夠控制，我能做的就是把夢想家的部分給做好。」