快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐　劉菖閔武術項目奪銅牌

▲中華隊本屆世運會首面獎牌出爐，劉菖閔武術項目奪銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025成都世界運動會，8日中華隊在武術項目有多位好手出擊，其中劉菖閔在男子南拳、南棍項目，最終項加總成績為19.430分，最終拿下此項目銅牌殊榮，也是本屆中華隊在世運會首面獎牌。

台灣武術好手劉菖閔今（8日）在成都世界運動會男子南拳項目第7位登場，繳出9.740分的高分，暫居第一名。晚間他將再戰南棍項目。

劉菖閔在南拳表現動作乾淨俐落，力度與氣勢兼備，穩定度、跳躍高度俱佳，還融入多個高難度動作，成功抓住裁判與觀眾的目光。他2年前曾在杭州亞運同項目收穫第6名，當時南拳、南棍分別獲得9.713分，總分19.426分。

劉菖閔高中一年級才從太極拳改練南拳，原因相當直白，「不想拉筋」，因此選擇節奏較快的南拳。最初接觸武術時，他甚至對這項運動一無所知，只因不愛念書才尋找其他事情投入。

剛練沒幾天，他便因過於好動在訓練中摔斷左手前臂骨，家人笑稱他「太皮」惹禍，但也全力支持他繼續訓練。從興趣出發、累積成績，劉菖閔逐步走上國際舞臺。

武術南拳、南棍項目分在上午及晚上進行，劉菖閔上午在南拳拿下9.740分，暫居9名選手中的第1位，表現相當出色。

晚間劉菖閔在南棍項目抽到首位出賽，劉菖閔展現強大氣勢與力道，持續穩定發揮沒有出現任何失誤與瑕疵，最終裁判給予9.690分，最終兩項加總為19.430分完成此項目賽程，最終也勇奪男子南拳、南棍項目銅牌殊榮，也是本屆中華隊在世運會首面獎牌。