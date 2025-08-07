運動雲

>

快訊／TPBL職籃選秀27人報名　劉丞勳、謝銘駿成亮點

▲TPBL職籃新人選秀會，27位參選新秀名單正式公佈。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃7日正式公佈2025新人選秀會，正式完成報名手續的待選新秀名單。此次共有27位選手通過資格審查，其中包括「選秀狀元」大熱門劉丞勳，以及年僅19歲的旅美小將謝銘駿，另外經由歸化取得中華民國身分證及護照的喬納森，也確定將以本土球員身分參與此次選秀。

TPBL職籃聲明如下：

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025年新人選秀會將於8月11日（星期一）晚間六點在台北漢來大飯店舉行。聯盟今日公布完成報名手續的球員名單，共有27位選手通過資格審查，名單中匯集多位UBA主力球員與旅外好手，將為各球隊注入新鮮活力。

本次報名球員依場上位置分布為：後衛15名、前鋒11名、中鋒1名。其中幾位重點球員備受矚目：來自政治大學的前鋒鍾理翔身為UBA傳統強權的代表球員，具備優異的身材條件。

健行科大的劉丞勳與徐宏瑋更是備受矚目的雙星組合，兩人曾攜手於2021年為泰山高中奪下隊史首座冠軍，徐宏瑋榮膺該年冠軍賽最有價值球員，而劉丞勳則在UBA表現出色，不僅於2022年榮獲新人王，更成為歷史得分王。

旅外球員方面同樣人才薈萃，謝銘駿曾入選2022年U18中華代表隊，2023年榮膺HBL男子組MVP，更被提名全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為繼賀博之後，台灣籃壇史上第二位獲此殊榮的球員。另一位引人注目的是美國出生的華裔球員江加樂，其父母均為來自台灣的布農族原住民，今年首度報名參加選秀會，為本次選秀增添多元色彩。

﻿

