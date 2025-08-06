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本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽男子組季軍戰，台灣師大曾信武。（圖／記者李毓康攝）

▲來自台灣師大的前鋒長人曾信武，有機會成為本屆TPBL職籃選秀前3順位熱門。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2025年新人選秀會將於8月11日展開，聯盟預計將於7日正式公佈報名參選新秀名單。其中，身高195公分的前鋒曾信武，在日前入選瓊斯盃中華白國手後，整體表現獲得不少職業球團關注，聲勢持續看漲情況下，有機會成為本屆選秀會的前3順位熱門人選。

來自南部基層籃球傳統強權梓官國中，一路從東山高中到台灣師大，曾信武憑藉身材高度，加上不錯的移動能力，在HBL、UBA等學生層級聯賽都獲得重用，肯拚肯纏的打法，也在防守端擔當球隊重任。

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在大四賽季，曾信武也為了投入職籃舞台積極準備，苦練三分外線之外，防守端的強悍表現也依舊沒少，也讓他在各個職籃球團的「搜尋雷達」上，都成為重點評估對象。

就有TPBL職籃球團高層透露，「早在UBA時期，就已經非常關注曾信武，認為他是一名可造之材，不過日前他入選瓊斯盃中華白隊，也開始擔心他會開始受到更多球隊關注，成為選秀會黑馬熱門。」

根據了解，目前除了手握本次「選秀狀元籤」的新竹御嵿攻城獅，幾乎篤定將挑選來自健行科大的劉丞勳之外，就屬曾信武受到矚目程度最高，有濃厚機會在前3順位就被挑中。

某職籃球團高層評估，曾信武具有一定外線投射能力，加上在本土長人當中的移動速度也相當不錯，在現今籃球的快節奏趨勢下，有機會獲得一定生存空間。

本次TPBL職籃選秀，除了攻城獅拿下首輪第1順位籤之外，後續首輪第2到第7選秀順位排名依序為新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、台北台新戰神、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神、新北國王。

TPBL職籃正式選秀會舉行日期則是8月11日晚間18時，地點則為台北漢來大飯店。至於台灣另一職籃聯盟PLG，目前則仍未針對本季新人選秀會一事作出說明。

關鍵字： 曾信武TPBL選秀台籃台灣師大瓊斯盃

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