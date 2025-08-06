2025總統盃街舞大賽開跑　534萬獎金吸引全台舞者挑戰

▲2025總統盃全民運動賽事街舞大賽，6日舉行啟動記者會。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽正式啟動，由教育部體育署主辦、中華文化總會協辦，為台灣全民運動注入全新活力。今（6）日，教育部政務次長張廖萬堅與體育署長鄭世忠親自出席啟動儀式，展現政府對推動新興運動的高度重視。這次賽事獲得中華民國體育運動舞蹈總會及霹靂舞協會大力支持，集結產官學界資源，共同推廣街舞成為全齡可參與的運動新選擇。

體育署配合今年9月9日即將成立的「運動部」，特別將街舞大賽納入總統盃全民運動賽事系列活動，並於8月1日中午12點開放全國報名，歡迎各地街舞好手踴躍參賽。比賽設有菁英組、入門組及不同年齡層報名管道，打造全民皆可參與的舞台。主辦單位更祭出全國各區前三名交通補助，以及總獎金高達534萬元，鼓勵各階層舞者展現自我。

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今年賽事邀集國內外專業評審團隊及知名表演團體，提升比賽規格。技術委員包含霹靂舞協會主委李奕釜（小龍老師）、副主委劉志強（巧克力老師）、推廣協會黃柏青（Gino老師）、田俊拓（田拓老師）、IP Lockers團長蕭裕璋（囂張老師）、Waacking舞者徐百川（Akuma Diva）、HRC總團長林耿弘（剛一老師）等重量級人物，並邀請來自馬來西亞、日本、韓國、俄羅斯、葡萄牙等國家頂尖選手及奧運級教練擔任評審，讓台灣街舞舞台與國際接軌。