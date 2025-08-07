運動雲

>

快訊／TPBL變更3大新規章　4洋將每月薪資上限11萬美金

▲國王林書豪、沃許本、奧帝、王文祥，海神威勝、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃修改規章，未來只要持有中華民國身分證或護照，就可視為本土球員。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃7日針對新賽季規章進行3大方向修訂，其中在球員身分認定調整上有3大重大變革，另外4名洋將薪資上限也調整至11萬美金，增添比賽強度及可看性。

TPBL公告如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

為因應聯盟發展需求與賽事實務運作，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於近日完成規章修訂作業，針對球員身分認定、外籍球員薪資制度以及競賽規則等三大項進行調整。相關內容自即日起生效，以下為修訂重點說明：

一、球員身分定義調整（第二章第五條）

為強化球員資格認定機制並跟上FIBA對球員國籍認定標準，TPBL將球員區分為「本土球員」與「外籍球員」兩類，並調整資格認定標準：

1.持有中華民國身分證或護照者為本土球員。

2.經歸化取得國籍者，若可代表國家隊以本土身分出賽，則認定為本土球員，否則視為外籍球員。

3.經歸化取得中華民國國籍，且曾代表國家隊出賽，並於聯盟單一球隊註冊滿三個賽季（註冊場次超過例行賽總場次三分之二可視為一完整賽季），可視為本土球員，每隊限註冊一名。若該球員取得本土球員身份後進行轉隊，則恢復外籍身分，並於單一球隊註冊滿三季後方得再視為本土球員。

4.基於 FIBA 秘書長認定之本土球員特例原則，本聯盟得參酌 FIBA秘書長認定之方向，保有球員身分資格認定最終裁量權。

二、外籍球員薪資規範明確化（第三章第二條第四項）

為維持聯盟薪資平衡與球隊營運彈性，針對外籍球員之薪資制度，調整如下：

1.每隊外籍球員薪資總額上限為每月美金十一萬元，需對應四名球員；單一球員每月實領薪資不得低於美金五千元（稅後實得薪資）。

2.例行賽期間薪資發放以八個月為限，如球隊晉級季後賽階段（含挑戰賽、季後賽、總冠軍賽），則可另增發一個月薪資至該賽季結束。外籍球員合約須於註冊時依規定繳交至聯盟備查。

三、競賽規則同步國際標準（第四章第六點）

聯盟比賽規則持續與國際接軌，現修訂內容如下：
原第六點更新為：「爭球與球權輪替規則比照 FIBA 規定辦理」，以利統一裁判標準與比賽流程。

TPBL 將持續滾動修訂相關規章，確保聯盟制度與國際接軌，並兼顧球隊營運與球員權益，朝更健全的職業聯盟邁進。

▲雲豹克羅馬、高錦瑋、林信寬，特攻飛馳。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃修改每月4名洋將薪資總額上限來到11萬美金。（圖／TPBL提供）
 

關鍵字： TPBL洋將薪資上限本土身份認定台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士教練團「-1」　助理教練魏維正式離隊

勇士教練團「-1」　助理教練魏維正式離隊

本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

2025總統盃街舞大賽開跑　534萬獎金吸引全台舞者挑戰

2025總統盃街舞大賽開跑　534萬獎金吸引全台舞者挑戰

曾與NBA雷霆SGA合作　台北戰神新任技術教練瓊斯駕到

曾與NBA雷霆SGA合作　台北戰神新任技術教練瓊斯駕到

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

快訊／沒有旅日！　變成台灣本土球員的林書緯和國王續約3年

快訊／沒有旅日！　變成台灣本土球員的林書緯和國王續約3年

亞洲盃男籃賽記者會烏龍　兩度稱中國台北、還叫陳盈駿「盈先生」

亞洲盃男籃賽記者會烏龍　兩度稱中國台北、還叫陳盈駿「盈先生」

快訊／單場轟34分宰菲　陳盈駿中華隊封神之作賽後不居功

快訊／單場轟34分宰菲　陳盈駿中華隊封神之作賽後不居功

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

UBA歷史總得分王拚職籃　劉丞勳鎖定狀元考驗仍在「抗壓性」

UBA歷史總得分王拚職籃　劉丞勳鎖定狀元考驗仍在「抗壓性」

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

熱門新聞

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平千安達陣！

2遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

3道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

4中華抗菲奪勝　圖齊：打出節奏就會贏

5留定湖人！里夫斯將獲年薪近9億續約

最新新聞

1TPBL職籃選秀　劉丞勳領銜共27人報名

2TPBL新規章　4洋將薪資上限11萬美金

3胡金龍LOGO藏巧思　揮桿公仔吸睛

4水手奈勒狂轟猛盜！追平朗神紀錄

5胡金龍談引退與未來規劃

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366