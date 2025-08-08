運動雲

快訊／雲豹到楊梅打交流賽　高錦瑋率隊力抗日本職籃熊本Volters

▲雲豹將在楊梅舉辦「台日友好城市交流賽」，迎戰日本熊本Volters。（圖／雲豹提供）

▲雲豹將在楊梅舉辦「台日友好城市交流賽」，迎戰日本熊本Volters。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(8)日宣布，9月6日(六)下午5點將於桃園市楊梅體育園區，迎戰日本B.LEAGUE二級勁旅「熊本Volters」，展開熱血沸騰的「台日友好城市交流賽」，賽事隔日台日公益不停歇，將共同舉辦「LeopardsCare 籃球活動」，透過實際行動回饋基層，落實屬地主義共同傳遞籃球正能量！

台日城市交流賽已邁入第三年，今年首次於台灣舉辦，雲豹特別邀請日本超人氣吉祥物「熊本熊(KUMAMON)」親臨現場，第一次為台灣運動賽事站台與現場球迷同樂，並將邀請育幼院小朋友一同到現場感受球賽魅力。

雲豹執行長張建偉表示，「這次交流賽首次移師桃園，熊本Volters全隊士氣高昂，號召日本球迷組團來台應援，我們期待讓日本球員和球迷體驗台灣獨特的應援文化，也讓國內籃球迷認識熊本這個魅力滿分的城市。」

▲雲豹將在楊梅舉辦「台日友好城市交流賽」，迎戰日本熊本Volters。（圖／雲豹提供）

球團也將在9月5日晚間於古華花園飯店舉辦「Welcome Party」，球員將穿上由「EZ Bespoke」量身訂製的帥氣西裝，迎接首次來訪的熊本貴賓，展現對交流夥伴的尊重與最高誠意。

張建偉強調，「這不只是籃球比賽，更是桃園與熊本兩座城市的友誼盛會，我們希望借助在地企業力量，深化台日產業與文化交流，讓球迷感受到這份跨國情誼的溫度。」

休賽季歷經中華隊洗禮的高錦瑋與林信寬，將帶領嶄新陣容迎戰擁有山本翔太、磯野寬晃等後場主力的熊本Volters，營運長顏行書說，「季前交流賽是球員磨練、磨合的黃金機會，更是新任總教練羅德爾(Henrik Rödl)首次的率隊亮相，期待球迷到場支持，一起見證這場充滿文化火花的籃球盛事！」

此次「台日友好城市交流賽」票價為特釀一排3500元、特釀二排2500元、金牌區1280元及經典區680元(自由入座)，球團預計在8月8日下午2點至8月9日早上11點開放2024-25主場季票會員優先購票(詳細購票說明請見會員信箱)，8月9日中午12點於KKTIX售票系統全面啟售。

▲雲豹將在楊梅舉辦「台日友好城市交流賽」，迎戰日本熊本Volters。（圖／雲豹提供）
 

