中華最強雙能衛林庭謙轟22分　胡瓏貿：全隊努力讓他投

▲中華男籃林庭謙、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃林庭謙第3節獨拿16分，成為贏球頭號功臣。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊在本屆亞洲盃男籃賽再傳捷報！7日小組賽第2戰面對伊拉克，團隊又是火力全開，全場投進15顆三分球，被總教練稱為「最強雙能衛」的林庭謙，更在第3節個人獨拿16分，全場貢獻22分，幫助中華隊以87比60快意2連勝。賽後胡瓏貿表示，「林庭謙第3節手感火燙，全隊努力找到他，讓他盡量多出手拿分。」

本屆亞洲盃首戰就擊退強敵菲律賓，一鳴驚人的中華男籃今日再接再厲，D組預賽第2戰交手伊拉克，又是全場一路處於領先，在林庭謙第3節獨拿16分帶動下拉開差距，末節中華隊一度領先來到34分之多，最終就以27分之差痛宰伊拉克，順利取得小組賽2連勝。

首役狂砍34分撂倒菲律賓的中華隊主控陳盈駿，此戰雖然牛刀小試得分掛零，不過中華隊依舊維持兇猛外線火力，除了林庭謙14投9中獨拿22分，阿巴西、賀丹也找到手感，「黑豹」出賽13分33秒就拿下全隊次高13分，賀丹也有11分進帳。

賽後中華隊由總教練圖齊，以及主力大前鋒「龍貓」胡瓏貿出席記者會，圖齊表示，「我們準備得非常好，我們在防守端做得非常好，讓比賽變得較為簡單，我們壓制了對手的得分主力梅菲爾德（DeMario Mayfield）以及幾名主力射手，這點要給團隊很大的鼓勵。上一戰拿下34分的陳盈駿，此戰雖然沒有得分，但其他球員都頂上了空缺。」

胡瓏貿則表示，我們沒有太多對戰伊拉克的經驗，教練團在賽前準備做得非常充分，我們打得非常團隊，所以能拿下此戰勝利。」

對於林庭謙上半場僅拿3分，但下半場則是爆量砍得19分，胡瓏貿則透露，「今晚林庭謙有非常棒的表現，上半場他有些犯規麻煩，但下半場他開始作出調整也找到空檔，當他手感火燙時，我們也努力找到他，讓他多多出手。」

接下來中華隊將在台灣時間10日凌晨2點進行小組賽最終戰，對手則是本組實力最強的紐西蘭，中華隊只要贏球，就能搶下分組第1位，直接晉級8強。

▲中華男籃林庭謙、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲胡瓏貿透露，全隊下半場就是努力把機會做給手感最火燙的林庭謙。（圖／取自FIBA官網）

