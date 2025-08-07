運動雲

>

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

▲中華男籃林庭謙、高錦瑋、阿巴西、賀丹、圖齊。（圖／取自FIBA官網）

▲林庭謙狂轟22分，率領中華男籃27分之差痛宰伊拉克。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃又贏了！2025年FIBA亞洲盃男籃賽，中華隊繼首戰強勢擊敗菲律賓後，7日在D組預賽第2戰交手伊拉克，開賽中華隊就持續猛烈外線攻勢，當家雙能衛林庭謙第3節個人獨拿16分，中華隊末節一度拉開多達34分領先，最終在林庭謙單場轟下22分帶領下，以87比60大勝伊拉克，也取得亞洲盃小組賽2連勝。

在亞洲盃首戰漂亮擊敗強敵菲律賓後，中華男籃在預賽D組第2戰交手伊拉克，此戰中華隊總教練圖齊大膽變陣，改以「一大四小」陣容，包括陳盈駿、林庭謙、賀博、馬建豪、高柏鎧先發出擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽馬建豪就火力全開，連續命中兩記三分球，隨後林庭謙也飆進三分彈，讓中華隊取得11比4領先，不過隨後雙方攻勢都呈現凌亂，伊拉克則靠歸化球員梅菲爾德（DeMario Mayfield）搶分，但首節打完中華隊仍以18比13暫時領先。

▲中華男籃林庭謙、高錦瑋、阿巴西、賀丹、圖齊。（圖／取自FIBA官網）

▲阿巴西找到手感，此戰攻下全隊次高13分。（圖／取自FIBA官網）

第2節中華隊靠著「黑豹」阿巴西以及高錦瑋三分球搶分，中華隊趁勢拉開雙位數領先，隨後賀博中距離得手，中華隊維持37比26領先優勢，半場打完中華隊在阿巴西拿下8分，馬建豪、賀丹各有6分進帳下，中華男籃39比28取得半場領先。

下半場開打後，中華隊由林庭謙連續搶分，加上馬建豪又有三分球進帳，幫助球隊持續擴大領先。隨後高柏鎧一次精彩禁區補扣，更是讓中華男籃氣勢大振，阿巴西快攻得手後，隨後手感火燙得林庭謙又是三分球精準破網，中華隊3節打完以63比41大幅領先。

末節中華隊持續穩定發揮，胡瓏貿內線攪和搶分，林庭謙、阿巴西以及劉錚、陳冠全又是連續三分線外開火，高錦瑋強勢切入左手上籃，再將領先擴大來到81比47，最終就以27分之差痛宰伊拉克，取得亞洲盃小組賽2連勝。

此戰中華隊贏球最大關鍵仍是三分球火力驚人，全場團隊37投15中，三分球命中率高達40.5％，林庭謙砍下全場最高22分、阿巴西13分，賀丹則有11分進帳，馬建豪以及高錦瑋各有9分及8分貢獻。

▲中華男籃林庭謙、高錦瑋、阿巴西、賀丹、圖齊。（圖／取自FIBA官網）

▲高錦瑋此戰也有8分貢獻。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中華隊亞洲盃林庭謙阿巴西馬建豪賀丹高錦瑋台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

來自台藝大的喬納森成「本土球員」　TPBL職籃解釋身分認定依據

來自台藝大的喬納森成「本土球員」　TPBL職籃解釋身分認定依據

快訊／TPBL職籃選秀27人報名　劉丞勳、謝銘駿成亮點

快訊／TPBL職籃選秀27人報名　劉丞勳、謝銘駿成亮點

快訊／TPBL變更3大新規章　4洋將每月薪資上限11萬美金

快訊／TPBL變更3大新規章　4洋將每月薪資上限11萬美金

勇士教練團「-1」　助理教練魏維正式離隊

勇士教練團「-1」　助理教練魏維正式離隊

本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

本屆TPBL選秀「黑馬」　瓊斯盃國手前鋒曾信武成前3順位大熱門

2025總統盃街舞大賽開跑　534萬獎金吸引全台舞者挑戰

2025總統盃街舞大賽開跑　534萬獎金吸引全台舞者挑戰

曾與NBA雷霆SGA合作　台北戰神新任技術教練瓊斯駕到

曾與NBA雷霆SGA合作　台北戰神新任技術教練瓊斯駕到

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

快訊／沒有旅日！　變成台灣本土球員的林書緯和國王續約3年

快訊／沒有旅日！　變成台灣本土球員的林書緯和國王續約3年

亞洲盃男籃賽記者會烏龍　兩度稱中國台北、還叫陳盈駿「盈先生」

亞洲盃男籃賽記者會烏龍　兩度稱中國台北、還叫陳盈駿「盈先生」

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門新聞

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林庭謙轟22分　中華男籃亞洲盃2連勝

2遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

3大谷翔平千安達陣！

4留定湖人！里夫斯將獲年薪近9億續約

5中華抗菲奪勝　圖齊：打出節奏就會贏

最新新聞

1林庭謙轟22分　胡瓏貿：全隊讓他投

2林庭謙轟22分　中華男籃亞洲盃2連勝

33局都錯失局點！林昀儒不敵球王林詩棟

4喬納森成本土　TPBL解釋身分認定依據

5吳昇桓引退　金廣鉉登板前送花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366