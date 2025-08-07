快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

▲林庭謙狂轟22分，率領中華男籃27分之差痛宰伊拉克。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃又贏了！2025年FIBA亞洲盃男籃賽，中華隊繼首戰強勢擊敗菲律賓後，7日在D組預賽第2戰交手伊拉克，開賽中華隊就持續猛烈外線攻勢，當家雙能衛林庭謙第3節個人獨拿16分，中華隊末節一度拉開多達34分領先，最終在林庭謙單場轟下22分帶領下，以87比60大勝伊拉克，也取得亞洲盃小組賽2連勝。

在亞洲盃首戰漂亮擊敗強敵菲律賓後，中華男籃在預賽D組第2戰交手伊拉克，此戰中華隊總教練圖齊大膽變陣，改以「一大四小」陣容，包括陳盈駿、林庭謙、賀博、馬建豪、高柏鎧先發出擊。

開賽馬建豪就火力全開，連續命中兩記三分球，隨後林庭謙也飆進三分彈，讓中華隊取得11比4領先，不過隨後雙方攻勢都呈現凌亂，伊拉克則靠歸化球員梅菲爾德（DeMario Mayfield）搶分，但首節打完中華隊仍以18比13暫時領先。

▲阿巴西找到手感，此戰攻下全隊次高13分。（圖／取自FIBA官網）

第2節中華隊靠著「黑豹」阿巴西以及高錦瑋三分球搶分，中華隊趁勢拉開雙位數領先，隨後賀博中距離得手，中華隊維持37比26領先優勢，半場打完中華隊在阿巴西拿下8分，馬建豪、賀丹各有6分進帳下，中華男籃39比28取得半場領先。

下半場開打後，中華隊由林庭謙連續搶分，加上馬建豪又有三分球進帳，幫助球隊持續擴大領先。隨後高柏鎧一次精彩禁區補扣，更是讓中華男籃氣勢大振，阿巴西快攻得手後，隨後手感火燙得林庭謙又是三分球精準破網，中華隊3節打完以63比41大幅領先。

末節中華隊持續穩定發揮，胡瓏貿內線攪和搶分，林庭謙、阿巴西以及劉錚、陳冠全又是連續三分線外開火，高錦瑋強勢切入左手上籃，再將領先擴大來到81比47，最終就以27分之差痛宰伊拉克，取得亞洲盃小組賽2連勝。

此戰中華隊贏球最大關鍵仍是三分球火力驚人，全場團隊37投15中，三分球命中率高達40.5％，林庭謙砍下全場最高22分、阿巴西13分，賀丹則有11分進帳，馬建豪以及高錦瑋各有9分及8分貢獻。

▲高錦瑋此戰也有8分貢獻。（圖／取自FIBA官網）