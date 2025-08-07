快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

運動雲

▲中華男籃林庭謙、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲林庭謙轟下22分率領中華男籃2連勝，他強調團隊溝通還要做得更好。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／採訪報導

中華男籃在本屆亞洲盃D組預賽打出強勢表現，7日晚間又以87比60大勝伊拉克，贏得預賽2連勝。此戰中華隊贏球最大關鍵，就是砍下全場最高22分的林庭謙。賽後因為例行賽「藥檢」而缺席官方記者會，林庭謙接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「雖然前兩場都贏球，但我們還有小細節能做得更好，特別是防守端的溝通以及執行力，進攻上也要找到最好的機會。」

中華隊在首戰擊敗強敵菲律賓後，今日面對伊拉克之戰再接再厲，全場沒有任何落後時刻，在林庭謙第3節獨拿16分的精彩表現下，逐步拉開差距，末節甚至一度領先多達34分，最終以27分之差奪下分組2連勝。

賽後由於大會例行性藥檢，因而缺席記者會的林庭謙，在接受越洋採訪時表示，「因為我首節就兩犯，上半場因為犯規麻煩打得比較少，因此下半場開打體力比較充足，就是照著教練的體系才能贏球。」

不過林庭謙也強調，「雖然前兩戰都贏球，但我們在一些小細節上還能做得更好，特別是防守端的溝通與執行力，進攻上也要找到最好的出手機會，重點就是更多的溝通，就能夠表現更好。」

目前2連勝已經確定握有8強附加賽資格，中華隊在台灣時間10日對上紐西蘭的小組賽最終戰只要贏球，就能拿下D組第1名，直接取得晉級8強資格。

對此，林庭謙則表示，「對紐西蘭就是全力以赴，我沒想太多，每場比賽都是新的開始，就是做好自己，把教練的東西執行，對誰都有機會，身為球員當然是每場都想贏！」

▲中華男籃林庭謙、高錦瑋、阿巴西、賀丹、圖齊。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃下一戰遭遇強敵紐西蘭，林庭謙強調仍將全力以赴。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中華隊亞洲盃林庭謙台籃

