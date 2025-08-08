快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

▲中華男籃本屆亞洲盃晉級8強大有可為。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在本屆亞洲盃D組預賽打出令人驚豔的2連勝佳績，隊史自從2013年亞錦賽（亞洲盃前身）後，已經12年無緣挺進8強。而此次中華隊展望8強大有可為，只要達成以下條件之一就能重返8強。第一種版本就是10日對上紐西蘭贏球，以分組龍頭直接晉級，若輸紐西蘭成為分組第2，那麼只要在附加賽擊敗C組第3，同樣將取得8強門票。

此次中華隊匯集包括劉錚、陳盈駿、林庭謙等CBA三巨頭，加上國內職籃好手胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋、高柏鎧等戰將，加上「賀家兄弟」賀丹、賀博助陣，展現被外界稱為近10年來「最強中華男籃」的強大氣勢。

雖然在FIBA官方戰力榜，中華隊僅被排在「倒數第5名」的第12位，但在亞洲盃開打後，中華隊隨即展現強大實力打臉質疑，小組賽首戰就靠著陳盈駿轟下34分的國際賽代表作，撂倒強敵菲律賓。

▲中華男籃亞洲盃首戰就靠陳盈駿強勢表現撂倒菲律賓。（圖／取自FIBA官網）

昨日對上伊拉克之戰，又靠林庭謙爆發砍22分，率隊以27分之差贏球，快意2連勝，目前與紐西蘭同樣暫居分組龍頭。

接下來中華隊晉級8強大有可為，只要在台灣時間10日凌晨兩點對上紐西蘭之戰，贏球就能直接拿下分組第1名，直接取得8強資格。

若中華隊輸給紐西蘭，仍確定拿下D組第2位，將進行所謂「附加賽」，根據本屆賽制將碰頭C組第3名，贏球同樣將晉級8強。

上屆亞洲盃，中華隊就在「附加賽」一路領先情況下，遭強敵約旦不可思議大號三分球絕殺逆轉，意外痛失8強資格，但此次中華隊重整旗鼓，小組賽連兩戰團隊三分球命中率突破4成的優勢火力，讓外界見識到這支新生中華隊的堅強實力，力圖重返亞洲8強氣勢可說是相當明顯。

▲中華男籃下一戰遭遇強敵紐西蘭，林庭謙強調仍將全力以赴。（圖／取自FIBA官網）