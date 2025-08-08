涉賭疑雲沒人敢簽　活塞神射手畢斯利沒繳房租遭趕走

▲畢斯利涉賭遭聯邦調查，續約談判目前暫時喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA底特律活塞主力射手畢斯利（Malik Beasley）上賽季打出優質表現，原先預期這個夏天休賽季將獲得一紙3年4200萬美金的優渥合約，不料卻傳出他因為涉入簽賭事件遭到相關聯邦單位調查，導致至今仍在自由球員市場乏人問津。8日甚至有消息傳出，畢斯利因為沒錢繳交位於底特律租屋處的租金，已經被法院強制驅離住所。

根據美國媒體報導，畢斯利近日因為兩度沒繳交總金額為美金21500元的房租，遭到底特律當地法院起訴，且畢斯利兩次都未到庭，因此遭到法院驅逐出原有租屋處。

現年28歲的畢斯利，上賽季在活塞例行賽82場全勤，繳出場均16.3分、2.6籃板、1.7助攻，整體三分球命中率高達41.6%，甚至在年度第六人獎項票選上高居第2位。原本預計將和活塞簽下3年新約，不料卻傳出涉入簽賭事件遭到聯邦調查。不過目前畢斯利所屬律師強調，他的當事人並未被指控任何罪名。

加上先前畢斯利還被哈贊體育經紀公司（Hazan Sports Management Group）以違反合約為由提告，指他在解約時仍拖欠65萬美金的佣金未付。如今又傳出未支付房租遭到法院驅逐，可說是屋漏偏逢連夜雨。

不過畢斯利本人仍保持訓練，日前他也在社群發文表示，「我下個賽季仍會在NBA賽場效力，已經準備好回到活塞，也還有其他球隊對我保持興趣。」