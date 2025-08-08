中華男籃對決紐西蘭拚分組龍頭　圖齊：專注在每一戰

▲中華男籃本屆亞洲盃有機會重返8強行列。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊在2025亞洲盃男籃賽打出佳績，預賽前兩戰先後擊敗菲律賓、伊拉克，台灣時間10日凌晨2點交手強敵紐西蘭，只要贏球就將取得預賽D組第1名，直接晉級本屆8強。中華隊總教練圖齊強調，「還需要再贏1場才能晉級，我們會專注眼下的每場比賽，將心態調整好，做好該做的，尤其是防守端的強度。」

雖然亞洲盃開打前，只被FIBA官方「戰力榜」排在所有參賽16支隊伍當中的第12位，但中華男籃打出爭氣表現，小組賽首戰先擊敗強敵菲律賓，昨日又大勝伊拉克，順利取得分組2連勝，接下來在10日對上紐西蘭，只要贏球就能確定拿下D組龍頭，順利晉級8強。

雖然順利拿下2連勝，但中華隊主帥圖齊絲毫不敢鬆懈，他強調，「拿下2連勝並不代表確定取得8強門票，還是得專注眼下的比賽，再贏一場球才能確定晉級。」

接下來將面對分組最強勁對手紐西蘭，圖齊表示，「紐西蘭在本屆亞洲盃具有奪牌實力，我們暫時先別想得太遠，把每一場比賽都準備好，特別是球員的心態也要調整到位，在防守端做好該做的，就能夠獲得好的結果。」

