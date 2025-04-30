揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

▲公鹿安戴托昆波認為球隊欠里拉德一場勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿在東區季後賽首輪以1勝4敗不敵印第安那溜馬，陣中主力球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽後受訪時直言，「此戰失利讓自己最難受之處在於，我覺得球隊欠了里拉德（Damian Lillard）一場勝利！」

公鹿在季後賽首輪第4戰，陣中明星主控里拉德在首節僅打6分鐘情況下，就在無碰撞狀態下負傷倒地，在進行核磁共振檢查後，也確認傷勢為左腳阿基里斯腱撕裂，將進行手術治療，賽季因此無情報銷。

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而在被對手溜馬「聽牌」，且陣中後場大將倒下的不利局面下，公鹿30日在系列第5戰又搞砸大好領先氣勢，溜馬逼入延長後，被哈利伯頓（Tyrese Haliburton）致勝切入上籃贏得勝利，公鹿賽季也黯然淘汰。

此戰安戴托昆波仍繳出強悍表現，全場轟下30分、20籃板、13助攻、2抄截、2阻攻的全能大三元數據，但球隊仍飲恨首輪出局。

安戴托昆波賽後甚至一度與對手甚至哈利波頓的父親險些爆發衝突，但在平靜下來後，他在賽後記者會上表示，「這場失利最令自己難受的，是因為覺得球隊欠里拉德一場勝利。」

在本季經歷血栓，再到季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂的嚴峻傷勢，現年34歲的里拉德在下賽季能否健康復出，目前仍充滿不確定性，至於安戴托昆波後續是否仍將留在公鹿陣營效力，恐怕也仍是未知數。

▲公鹿里拉德在季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂的嚴峻傷勢。（圖／達志影像／美聯社）