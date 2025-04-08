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中華男、女籃世大運分組出爐　將強碰地主德國

▲中華男籃世大運奪隊史最佳第11名 。（圖／大專體總提供）

▲中華男籃在上屆世大運寫下隊史最佳第11名 。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025第32屆夏季世界大學運動會將於今年7月16日至27日在德國萊茵魯爾都會區舉行，將迎來18運動種類競賽，昨（7）日賽會倒數正式進入百日，同時在6日至11日於杜塞道夫登場的團長會議中，進行籃球、排球、水球的抽籤儀式，預賽分組全數出爐。我國代表隊預賽雖都避開上屆前三，但男女籃要力抗地主，男女排則硬仗依舊。

世大運團體球類參賽隊伍均經重重關卡，本屆除須於期一月期限內完成報名並繳納保證金，還循主辦城市（德國）、下屆主辦城市（韓國）、FISU參賽排名、國際單項協會排名、洲際分配等條件依序篩選，我國能在男女籃、男女排各16隊中均占有一席之地，且連兩屆4隊齊發，實屬不易。

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本屆世大運籃球賽事7月18日至26日於杜伊斯堡、埃森、哈根等3城市4場館舉行。

女籃上屆重返四強雖無緣獎牌，但中生代銜接拚出希望。本屆預賽就遭遇上屆未參賽的強權美國、地主德國，以及同樣人高馬大的波蘭，要推進2003起已連10屆闖入八強的紀錄，是一大挑戰。

男籃上屆一時之選，經歷震撼教育後谷底反彈，含擊敗亞洲勁旅中國、日本，第11名作收一舉刷新隊史最佳。本屆預賽同組為相對陌生的德國、智利、芬蘭，吸取對戰經驗也要力爭上游。

而本屆世大運排球賽事7月16日至24日全數於柏林舉行。1995年以來從未缺席世大運的女排，穩健參賽、上屆拿下第9，不過本屆預賽對手澳洲、美國、義大利都不好惹，重回八強充滿考驗。男排上屆「期間限定」組合打出12名仍留些許遺憾，本屆再碰頭巴西、交手葡萄牙及澳洲，晉級之路同樣艱難，但自我挑戰有望再突破。

2025萊茵魯爾世大運 預賽分組

女籃
A：印度、芬蘭、阿根廷、捷克

 B：中華臺北、德國、美國、波蘭

 C：立陶宛、巴西、匈牙利、日本

 D：智利、中國、葡萄牙、羅馬尼亞

男籃
A：德國、智利、芬蘭、中華臺北 

B：羅馬尼亞、美國、印度、拉脫維亞 

C：捷克、巴西、菲律賓、波蘭 

D：阿根廷、立陶宛、黎巴嫩、韓國

女排
A：阿根廷、中國、蒙古、德國

 B：日本、智利、捷克、法國 

C：印度、波蘭、西班牙、巴西

 D：澳洲、美國、義大利、中華臺北

男排
A：中華臺北、巴西、葡萄牙、澳洲

 B：日本、智利、伊朗、捷克

 C：中國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭 

D：德國、義大利、韓國、美國

關鍵字： 世大運中華男籃中華女籃中華男排中華女排台籃排球德國世大運

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