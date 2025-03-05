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成就生涯5萬分榮耀　詹皇：全因我對籃球有足夠熱愛

記者杜奕君／綜合報導

旅洛杉磯湖人王牌球星詹姆斯（LeBron James），5日在對上紐奧良鵜鶘之戰，首節就順利達成生涯「5萬分」榮耀，又寫下另一個史上第一人榮耀。最終也轟下34分、8籃板、6助攻領軍勇奪7連勝。對於完成生涯5萬分壯舉，詹皇表示，「我首先想到的是我的動力來自哪裡，因為我對籃球有足夠熱愛，達成這一個成就真的太酷了！」

湖人此戰在主場以136比115大勝鵜鶘，勇奪近期7連勝外，目前戰績也持續穩居西區第2位。

但此戰最大焦點首推高齡「40歲」，征戰職業賽場來到第22個賽季的詹姆斯，在首節剩下8分34秒時，詹皇就以三分冷箭完成生涯5萬分壯舉。

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剛剛來到紫金軍團的「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic），此戰也貢獻30分、8籃板外帶15助攻，賽後談到詹姆斯的生涯5萬分表現時則強調，「我不知道該怎麼解釋，這件事有多瘋狂，而且他還可能拿到7萬分，你永遠也說不準未來的狀況。」

談到完成生涯5萬分里程碑，詹姆斯則說，「這真的是很多分，我首先想到自己的動力來自哪裡，我從小就玩籃球，我希望有一天能站上最高水準的舞台，我對這項運動有足夠的熱愛，而且我真的很享受自己的職業生涯，能達成5萬分的成就真的太酷了。」

▲湖人天王詹姆斯今日對上鵜鶘之戰，達成生涯5萬分紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇拿下生涯總得分5萬分，賽後直言想到自己對於籃球的熱愛。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 詹姆斯詹皇5萬分LBJ湖人LeBron James

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